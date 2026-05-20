Назаров о финале Кубка Гагарина: «Два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Пусть победит сильнейший»

Назаров о финале Кубка Гагарина: два грузовика из КХЛ мчатся к результату.

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о продолжающемся финале Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом » (3-2).

«Финальная серия Кубка Гагарина подошла к самому интересному моменту. У казанцев больше нет права на ошибку, но и ярославцам нужно забрать четвертый матч, так что заранее медали ни на кого надевать не надо.

Мы наблюдаем, как два огромных грузовика из КХЛ, заправленных лучшим в мире топливом, мчатся к желанному результату. Все решится на льду, пусть победит сильнейший.

Отдельно хочется отметить отличный показ матчей по нашему спортивному телевидению, а также аншлаги на трибунах. Увы, не обходится без спекулянтов, но хочется верить, что добропорядочные болельщики все же смогли купить билеты не по завышенным, а по адекватным ценам.

Наверное, нейтральный зритель ждет семь игр, так что посмотрим, как пройдет шестая игра в Казани. Встречаются два равных соперника, может случиться абсолютно все», – сказал Назаров.

Андрей Назаров: «Нас ждет самый сильный финал в истории КХЛ. «Ак Барс» и «Локомотив», доверху наполненные нашим лучшим в мире топливом, подарят настоящий праздник хоккея»

Андрей Назаров: «Ак Барс», до краев заправленный нашим лучшим в мире топливом, мчится в финал Кубка Гагарина. К КХЛ повышенное внимание во всем мире, рейтинги зашкаливают»

Назаров о Кубке Гагарина: «Наши топ-клубы, словно огромные грузовики, заправились лучшим топливом в мире и двигаются только вперед»

Андрей Назаров: «КХЛ – лучшая лига в Европе. Команды, словно мощные грузовики, заправившиеся лучшим в мире топливом на лучших бензоколонках, мчат к победам»