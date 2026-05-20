Вячеслав Козлов о «Динамо»: «Не согласился бы работать в штабе Тамбиева. Нужно перезагрузить карьеру и искать новый вызов»

Бывший главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов заявил, что не пошел бы работать в штаб к Леониду Тамбиеву.

54-летний специалист возглавил клуб в середине сезона после увольнения Алексея Кудашова. Он покинул команду после вылета в первом раунде Кубка Гагарина от минского «Динамо» (0-4 в серии).

– Работа в «Динамо» – это большой шаг в тренерской карьере?

– Конечно, поэтому согласился работать по ходу сезона. Негативный опыт тоже развивает тебя. Да, не получилось, но надо идти вперед.

– Есть ли какое-то понимание по вашему будущему?

– Все в процессе. Разговоры есть, но нет никакой конкретики.

– Могли бы вы остаться в «Динамо» в штабе Леонида Тамбиева?

– Нет, мы и не общались на эту тему. Если бы мне предложили работать в штабе Тамбиева, то я бы не согласился. Нужно перезагрузить карьеру и искать новый вызов, – сказал Козлов.

Тамбиев возглавил «Динамо». Экс-тренер «Адмирала» и СКА заменил Козлова

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ну тогда тебе дорога в ВХЛ, если ещё туда возьмут.
А Кудашов НЕ зовет - парадокс ))
В Шанхае окажется скорее всего.
Это точно, его туда Илюха уже звал.
Так туда и нынешнего тренера Локо сватают советником. Так что всё в канве.
А Козлова никто и не звал.
Ну было бы странно брать в штаб человека, который облажался в этой команде в роли главного. Тем более, что Козлов вроде не воспитанник Динамо, чтобы за его держаться. Проще говорить: "Я бы не пошёл ", когда тебя даже не планировали приглашать. 😁
Козлова правильно из сочи вышибли. Он полностью провалил сезон с динамо. Пытался играть пр кудашовским лекалам но с большей степенью осторожности.
вторым пойдёт к Кудашову..
на повышение
Если бы полностью перепечатали ответ Козлова в СЭ, то стало бы понятно, что к Кудашову он не пойдет, там нет вакансий в его ТШ.
