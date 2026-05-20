Вячеслав Козлов о «Динамо»: «Не согласился бы работать в штабе Тамбиева. Нужно перезагрузить карьеру и искать новый вызов»

Бывший главный тренер «Динамо » Вячеслав Козлов заявил, что не пошел бы работать в штаб к Леониду Тамбиеву .

54-летний специалист возглавил клуб в середине сезона после увольнения Алексея Кудашова. Он покинул команду после вылета в первом раунде Кубка Гагарина от минского «Динамо» (0-4 в серии).

– Работа в «Динамо» – это большой шаг в тренерской карьере?

– Конечно, поэтому согласился работать по ходу сезона. Негативный опыт тоже развивает тебя. Да, не получилось, но надо идти вперед.

– Есть ли какое-то понимание по вашему будущему?

– Все в процессе. Разговоры есть, но нет никакой конкретики.

– Могли бы вы остаться в «Динамо» в штабе Леонида Тамбиева?

– Нет, мы и не общались на эту тему. Если бы мне предложили работать в штабе Тамбиева, то я бы не согласился. Нужно перезагрузить карьеру и искать новый вызов, – сказал Козлов.

