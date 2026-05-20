  ЦСКА заинтересован в Бараке. Форвард «Металлурга» ждет предложение о новом контракте от магнитогорцев («СЭ»)
ЦСКА заинтересован в Бараке. Форвард «Металлурга» ждет предложение о новом контракте от магнитогорцев («СЭ»)

По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА заинтересован в форварде «Металлурга» Дереке Бараке.

31-летний американец провел 62 матча в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, набрав 40 (21+19) очков. В плей-офф у него 2+4 за 15 игр при полезности «плюс 5».

«В армейском клубе хотят восстановить связку Барака с Дмитрием Бучельниковым, которая зажигала в «Витязе». Но сам нападающий при этом не принял решения и ждет предложения из Магнитогорска», – сказано в сообщении.

Срок действующего контракта Барака истекает 31 мая 2026 года.

«Металлург» интересуется Провольневым. ЦСКА готов обменять 31-летнего защитника («СЭ»)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Барак без Обамы - деньги на ветер)
Вот и будет обмен на провольнова
Какой обмен? Барак НСА после 31 мая, а у Провольнева контракт
Барака норм чел. Но мне всегда больше нравились ниндзя вроде Саб Зиро.
Да можно отдавать его.Особой пользы кроме как, игры в большинстве я не заметил.В плове вообще пропал
Было бы неплохо,если бы остался.
Зачем не пойму?Я извиняюсь, чтобы его как ребёнка с пятака выносили под локотки. Барак игрок регулярки и не более .У нас таких хватает .Надо о плейофф думать, какая там игра будет. Ему в Северстали условной здорово будет. Задач больших нет ,а регулярка за ним будет. И стиль его .
Барак это стабильные 40 очков за сезон..
Будет большим упущением для нападения Магнитки.
Но решать Дерику конечно.
Причём тут сезон ? Этот сезон показал ,что нужны хоккеисты которые могут не только сезон хорошо играть ,но и работяги которые в плейофф полезны будут. К сожалению от Барака в плейофф пользы никакой .Вот за Люка Джонсона я двумя руками. А Барака никто не вспомнит, и не заметит потери бойца.
Какой же ты интересный знаток))
Второй бомбардир команды после канцерова в регулярке)

В плей-офф весь металлург ничего не показал 1:4 отлетел при первом же достойном сопернике.
Канцеров сдулся в плей-офф - тоже бы его в шею выгнал?

Если ты выгоняешь второго снайпера команды типа да пофиг, то кем ты собрался играть?😁козловым?😁
Ну или может у тебя есть на примете хорошие нападающие?

Мне кажется это Разин в ПО ничего не показал а не Барак
Зачем он нужен магнитке? До сих пор помню как во время игры с АК барсом носился как моська за слоном Яшкиным, и тот делал что хотел, раздавал и забивал
Точно, согласен с вами .
Комментарий удален пользователем
Не весь Металлург нечего не показал .Звено Джонсона играло на хорошем боевом уровне .Барак игрок регулярки .В плейофф с силовой командой от него нет толку .Что касаемо Канцерова. Скажу так ,в голове у парня нхл .И получить травму желания не было .Ну и не хватало Силантьева Канцерову.А Козлов наберётся опыта и и всё у него будет ок. Игроков в команде оставляют не по принципу какой он бомбардир второй или ещё какой-то. А приносит он пользу в плейофф или нет ,задача КГ. И не важно как кто себя показал ,легионер всегда должен быть чуть лучше других .Как Джонсон. Иначе нет в нём смысла ,можно другого найти .
