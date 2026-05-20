ЦСКА заинтересован в Бараке. Форвард «Металлурга» ждет предложение о новом контракте от магнитогорцев («СЭ»)

По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА заинтересован в форварде «Металлурга » Дереке Бараке .

31-летний американец провел 62 матча в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, набрав 40 (21+19) очков. В плей-офф у него 2+4 за 15 игр при полезности «плюс 5».

«В армейском клубе хотят восстановить связку Барака с Дмитрием Бучельниковым , которая зажигала в «Витязе». Но сам нападающий при этом не принял решения и ждет предложения из Магнитогорска», – сказано в сообщении.

Срок действующего контракта Барака истекает 31 мая 2026 года.

