ЦСКА заинтересован в Бараке. Форвард «Металлурга» ждет предложение о новом контракте от магнитогорцев («СЭ»)
По информации «Спорт-Экспресса», ЦСКА заинтересован в форварде «Металлурга» Дереке Бараке.
31-летний американец провел 62 матча в минувшем FONBET чемпионате КХЛ, набрав 40 (21+19) очков. В плей-офф у него 2+4 за 15 игр при полезности «плюс 5».
«В армейском клубе хотят восстановить связку Барака с Дмитрием Бучельниковым, которая зажигала в «Витязе». Но сам нападающий при этом не принял решения и ждет предложения из Магнитогорска», – сказано в сообщении.
Срок действующего контракта Барака истекает 31 мая 2026 года.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
Будет большим упущением для нападения Магнитки.
Но решать Дерику конечно.
Второй бомбардир команды после канцерова в регулярке)
В плей-офф весь металлург ничего не показал 1:4 отлетел при первом же достойном сопернике.
Канцеров сдулся в плей-офф - тоже бы его в шею выгнал?
Если ты выгоняешь второго снайпера команды типа да пофиг, то кем ты собрался играть?😁козловым?😁
Ну или может у тебя есть на примете хорошие нападающие?
Мне кажется это Разин в ПО ничего не показал а не Барак