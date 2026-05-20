Ротенберг поздравил брата Бориса с 40-летием: «Важный рубеж, когда уже есть опыт, понимание жизни и при этом много энергии. Желаю успехов с футбольным «Локомотивом»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг поздравил своего брата Бориса Ротенберга-младшего с 40-летием.
Борис занимает должность генерального директора футбольного «Локомотива».
«С юбилеем, брат!
Хочу пожелать тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия и сил на все, что задумано. 40 лет – это важный рубеж, когда уже есть серьезный опыт, понимание жизни и при этом еще много энергии для больших дел впереди.
Желаю успехов вместе с футбольным клубом «Локомотив», уверенности в решениях, движения только вперед и результатов, которыми можно гордиться!» – написал Ротенберг.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
Только почему при этом нарушается законодательство и не указывается ни идентификатор рекламы, ни плашка на правах рекламы - вопрос. Надо ФАС натравить.
Они оба вернулись на родину и в рамках плановых учений в финском ополчении роют траншеи под Хельсинки .
Была линия Моннергейма - будет линия Ротенбергов !
Но с такой генетикой и уходом нас переживут