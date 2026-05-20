Сурин о том, что Исаеву не хватило 1:33 до шатаута в 5-м матче с «Ак Барсом»: «Это что-то личное для Исая. Конечно, обидно, что немножечко мы подпортили ему»

Егор Сурин об упущенном шатауте Исаева: это что-то личное для него.

Форвард «Локомотива » Егор Сурин высказался о том, что команде не удалось сыграть на ноль в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом » (4:1, 3-2).

Форвард казанцев Саша Хмелевски забросил единственную шайбу команды за 1:33 до окончания третьего периода.

– Стала ли пропущенная шайба на последних минутах ложкой дегтя? Все‑таки команде не удалось помочь Исаеву сделать «сухарь».

– Думаю, это что‑то личное для Исая . Конечно, обидно, что немножечко мы подпортили ему.

Но на самом деле, думаю, игра уже ночью забудется и войдем в следующий день с новыми амбициями и силами, – сказал Сурин.

