Сурин о том, что Исаеву не хватило 1:33 до шатаута в 5-м матче с «Ак Барсом»: «Это что-то личное для Исая. Конечно, обидно, что немножечко мы подпортили ему»
Форвард «Локомотива» Егор Сурин высказался о том, что команде не удалось сыграть на ноль в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:1, 3-2).
Форвард казанцев Саша Хмелевски забросил единственную шайбу команды за 1:33 до окончания третьего периода.
– Стала ли пропущенная шайба на последних минутах ложкой дегтя? Все‑таки команде не удалось помочь Исаеву сделать «сухарь».
– Думаю, это что‑то личное для Исая. Конечно, обидно, что немножечко мы подпортили ему.
Но на самом деле, думаю, игра уже ночью забудется и войдем в следующий день с новыми амбициями и силами, – сказал Сурин.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
