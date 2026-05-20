Детский тренер Овечкина хотел бы, чтобы занятия в академии игрока в Москве были бесплатными: «Хоккей – спорт для крестьян, так сказать. Дети из малоимущих семей подвижнее»

Детский тренер Овечкина: надеюсь, занятия в его академии будут бесплатными.

Алексей Калинцев, один из тренеров Александра Овечкина в школе «Динамо », надеется, что занятия в академии хоккея игрока в Москве будут бесплатными.

Ожидается, что строительство академии в рамках спортивного кластера в Мневниковской пойме завершится в нынешнем году.

В главном здании академии должны быть две тренировочные площадки и две ледовые арены, на территории академии будет гостиница для спортсменов, центр восстановления и реабилитации.

«Хороший игрок может вырасти везде, а при условии такой поддержки [со стороны игрока] и если занятия в академии будут бесплатными, то это огромная помощь тем, кто мог бы пробиться в большой хоккей, но не имеет особых средств.

Хоккей – вид спорта, так сказать, для крестьян, потому что дети из малоимущих семей более подвижные, не подвержены каким-то отвлекающим факторам. Эффекта же работы академии стоит ждать через лет 7-8.

Соответственно, было бы лучше, если родители не платили и за амуницию. Хоккей сейчас стал дорогим видом спорта, им могут заниматься дети из достаточно обеспеченных семей. Формы, клюшки подорожали», – сказал Калинцев.