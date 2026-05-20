  • Детский тренер Овечкина хотел бы, чтобы занятия в академии игрока в Москве были бесплатными: «Хоккей – спорт для крестьян, так сказать. Дети из малоимущих семей подвижнее»
Детский тренер Овечкина хотел бы, чтобы занятия в академии игрока в Москве были бесплатными: «Хоккей – спорт для крестьян, так сказать. Дети из малоимущих семей подвижнее»

Алексей Калинцев, один из тренеров Александра Овечкина в школе «Динамо», надеется, что занятия в академии хоккея игрока в Москве будут бесплатными.

Ожидается, что строительство академии в рамках спортивного кластера в Мневниковской пойме завершится в нынешнем году.

В главном здании академии должны быть две тренировочные площадки и две ледовые арены, на территории академии будет гостиница для спортсменов, центр восстановления и реабилитации.

«Хороший игрок может вырасти везде, а при условии такой поддержки [со стороны игрока] и если занятия в академии будут бесплатными, то это огромная помощь тем, кто мог бы пробиться в большой хоккей, но не имеет особых средств.

Хоккей – вид спорта, так сказать, для крестьян, потому что дети из малоимущих семей более подвижные, не подвержены каким-то отвлекающим факторам. Эффекта же работы академии стоит ждать через лет 7-8.

Соответственно, было бы лучше, если родители не платили и за амуницию. Хоккей сейчас стал дорогим видом спорта, им могут заниматься дети из достаточно обеспеченных семей. Формы, клюшки подорожали», – сказал Калинцев. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
И больше стремятся к успеху.
Заводы - Рабочим! Хоккей - Крестьянам!
... женщинам — по мужчине, мужчинам — по Лексусу, любящим — по ребенку, больным — по здоровью!!!... Всем несогласным — по морде!!!
Что за влажные фантазии? Даже не смешно
Хоккей!.. Крестьянин, торжествует!
Он к Йозе обновляет путь..
В Красногорск))
Хоккей очень дорог в обучении. Крестьяне не потянут. Им надо в баскетбол
бегать или плавать там трусы тока нужны
спортом для бедных всегда был и есть футбол
даже если ты бедный, мелкий, щуплый но можешь бегать с мячом, пускай даже босиком, есть шансы.
вот реально уже забавляет как они все хотят примазаться к этой теме, если президенту нравится хоккей- значит в хоккей должны играть все, только надо найти способ как, деньги то нужны на экипировку и очень солидные
а прикиньте если бы нравился гольф или сёрфинг или что-то в этом роде.
как бы нам заливали тут, что каждый россиянин должен иметь возможность оседлать волну... где-то на речке ))
я прям вживую увидела РоРо на доске от серфинга летящего вниз головой с волны))))
При Ельцине крестьяне играли в большой теннис 🤣
Это в советское время хоккей для крестьян. Сейчас это спорт для состоятельных
Да и в советское время это было нишевое занятие, школ было не много, обмунидирования было очень мало, качество его было сомнительное!У меня ипапа хоккеист он 62 года рождения.. Они до его попаданию в секцию палкой на льду играли, и это нормой было, а коньки у большей части населеняи отсутствовало, бегали так, как придется в валенках. Мой отец попал в хоккей в 8 лет, по нынешним меркам это приговор, и то что они там делали это тоже такое себе.
Надо не забывать что Советский хоккей был великим в том числе потому что конкуренция в мире была крайне слабая. По сути только Чехи и все. Потмоу что канадцы или не приезжали либо за место сборной присылали клуб. Американцы были груши для битья, финны тем более, шведы тоже.
Это я к тому что не так много людей занималось хоккей в СССР, клубов было от 9 до 12.Вернее не так в 280 милллоном СССР клубов было меньше чем в 140миллоной России, при чем существенно меньше.
Так что не так много крестьян им занималось и как мы помнит большая часть занимающих были сосредоточены в МСК, где и были основные клубы так как там была инфраструктура.А ее было мало
В Советском Союзе проживало 340 миллионов человек, да команд в высшей лиге не превышало 12, но твой папа забыл тебе рассказать, что команды были при всех заводах, фабриках, комбинатах, колхозах и тд. что проходили чемпионаты районов, городов, областей, среди производственных коллективов, не говоря уже о Золотой Шайбе, так что спорт в СССР был на должном уровне и это не смотря,что экипировки не хватало, клюшки желали лучшего, но был порыв!
> занятия в академии игрока в Москве
> Хоккей – спорт для крестьян

В Москве есть крестьяне?
И бесплатный спорт это (в Москве) означает, что просто город (или округ Москвы) за них платит.
В Москве есть крестьяне, таких - примерно 50% от всего коренного городского населения. С деньгами в основном понаехи.

В их случае бесплатный спорт означает зубами прогрызть себе дорогу в будущее, и если на это придётся отщипнуть из моих налогов (которые я плачу в бюджет Москвы в немалых количествах), то лично я не против.
Ну тем не менее он не бесплатный, а отщипнут много ведь до момента оплаты арены,экипировки, и тренеров есть еще какая то вертикаль в виде чиновников. И более того работникам, тем же тренерам заплатят за это копейки...что заставит тренера брать дань с более обеспеченных родителей, и задвигая бедных детей.
Нет не подумайте я думаю да с малобеспеченными детьми надо работать, но и проговаривать ситуацию надо полностью, потому что пока ты проговариваешь еще несколько проблем о которых все стараются делать вид что их нет. Хотя без работы с этими проблемами малообеспеченным детям все равно сложно помочь хотя деньги из казны изымают.
Проблема всегда должна быть разобрана полностью.
И кстати чаще коммерческие структуры с этим справляются лучше
Так хоккеем и занимается мальчик из достаточно обеспеченной семьи. Его зовут Рома).
Рома не хоккеем занимается , а осваивает бюджетные деньги и деньги спонсоров выделенных на хоккей в том числе и детский . Газпром уже не приносит таких супер доходов в семью и поэтому семья осваивает разные денежные потоки и их дети будут всегда при деле в ближайшем будущем
лучше бы рома мастурбировал, больше пользы всем было)))
