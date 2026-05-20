Детский тренер Овечкина хотел бы, чтобы занятия в академии игрока в Москве были бесплатными: «Хоккей – спорт для крестьян, так сказать. Дети из малоимущих семей подвижнее»
Алексей Калинцев, один из тренеров Александра Овечкина в школе «Динамо», надеется, что занятия в академии хоккея игрока в Москве будут бесплатными.
Ожидается, что строительство академии в рамках спортивного кластера в Мневниковской пойме завершится в нынешнем году.
В главном здании академии должны быть две тренировочные площадки и две ледовые арены, на территории академии будет гостиница для спортсменов, центр восстановления и реабилитации.
«Хороший игрок может вырасти везде, а при условии такой поддержки [со стороны игрока] и если занятия в академии будут бесплатными, то это огромная помощь тем, кто мог бы пробиться в большой хоккей, но не имеет особых средств.
Хоккей – вид спорта, так сказать, для крестьян, потому что дети из малоимущих семей более подвижные, не подвержены каким-то отвлекающим факторам. Эффекта же работы академии стоит ждать через лет 7-8.
Соответственно, было бы лучше, если родители не платили и за амуницию. Хоккей сейчас стал дорогим видом спорта, им могут заниматься дети из достаточно обеспеченных семей. Формы, клюшки подорожали», – сказал Калинцев.
В Красногорск))
даже если ты бедный, мелкий, щуплый но можешь бегать с мячом, пускай даже босиком, есть шансы.
вот реально уже забавляет как они все хотят примазаться к этой теме, если президенту нравится хоккей- значит в хоккей должны играть все, только надо найти способ как, деньги то нужны на экипировку и очень солидные
а прикиньте если бы нравился гольф или сёрфинг или что-то в этом роде.
как бы нам заливали тут, что каждый россиянин должен иметь возможность оседлать волну... где-то на речке ))
Надо не забывать что Советский хоккей был великим в том числе потому что конкуренция в мире была крайне слабая. По сути только Чехи и все. Потмоу что канадцы или не приезжали либо за место сборной присылали клуб. Американцы были груши для битья, финны тем более, шведы тоже.
Это я к тому что не так много людей занималось хоккей в СССР, клубов было от 9 до 12.Вернее не так в 280 милллоном СССР клубов было меньше чем в 140миллоной России, при чем существенно меньше.
Так что не так много крестьян им занималось и как мы помнит большая часть занимающих были сосредоточены в МСК, где и были основные клубы так как там была инфраструктура.А ее было мало
> Хоккей – спорт для крестьян
В Москве есть крестьяне?
И бесплатный спорт это (в Москве) означает, что просто город (или округ Москвы) за них платит.
В их случае бесплатный спорт означает зубами прогрызть себе дорогу в будущее, и если на это придётся отщипнуть из моих налогов (которые я плачу в бюджет Москвы в немалых количествах), то лично я не против.
Нет не подумайте я думаю да с малобеспеченными детьми надо работать, но и проговаривать ситуацию надо полностью, потому что пока ты проговариваешь еще несколько проблем о которых все стараются делать вид что их нет. Хотя без работы с этими проблемами малообеспеченным детям все равно сложно помочь хотя деньги из казны изымают.
Проблема всегда должна быть разобрана полностью.
И кстати чаще коммерческие структуры с этим справляются лучше