  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Курбатов об ИИХФ: «Там нет такого, что раз русский – значит, плохой. Отношение к России – чистая политика. Те, кто против СВО, и к нам отрицательно относятся»
0

Курбатов об ИИХФ: «Там нет такого, что раз русский – значит, плохой. Отношение к России – чистая политика. Те, кто против СВО, и к нам отрицательно относятся»

Дмитрий Курбатов об ИИХФ: там нет такого, что раз русский – значит, плохой.

Гендиректор ФХР, кандидат в члены Совета ИИХФ Дмитрий Курбатов рассказал об отношении к представителям России в Международной федерации хоккея. 

– За последние четыре года насколько радикально поменялась позиция членов совета ИИХФ по отношению к России и Беларуси, если сравнить с тем, что было после февраля 2022 года, когда случилось отстранение по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК)?

– Я бы не сказал, что к сборным есть вообще какое-то отношение. Если говорить об отношении к нашей стране, то понятно, что здесь политика в чистом виде. Те, кто крайне отрицательно относятся к специальной военной операции, отрицательно относятся и к нам.

У тех, кто менее болезненно воспринимают ситуацию, нет такого неприятия по отношению к России и Белоруссии. Вообще, голосуют не страны, а люди. И я понимаю, что, к примеру, у моего коллеги из Литвы, если он проголосует за меня, будут дома проблемы, хотя голосование тайное.

Во многих других странах все строится на личных отношениях. Я давно внутри этой организации, я знаю очень много людей, они знают меня. И там нет такой прямой ассоциации, что раз русский – значит, плохой. Выбирают не страну, а персоналии, страна выдвигает. Смотрят на то, как человек себя ранее зарекомендовал и насколько способен работать на таком уровне и принимать решения.

– Насколько много добавилось людей в руководстве ИИХФ, которые поддерживают Россию?

– Совет заканчивает свою работу, поэтому какая нам разница, как они к нам относятся. Их все равно переизберут, пускай не всех, – сказал Курбатов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
Дмитрий Курбатов
logoМОК
logoСборная Беларуси по хоккею
ТАСС
logoФХР
logoИИХФ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoПолитика
logoКХЛ

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Вот, когда говорят, что причина в чистой политике - это же странная и кривая мысль. Что в политике плохого? Все страны постоянно занимаются политикой. Как только у людей появились государства, появилась политика. В ней нет ничего плохого. Причина плохого отношения к нам, ведь, не в политике как таковой. Она же конкретно в чем то другом? Конечно, это что то другое является определенной частью политики. Но дело то в том, что это очень специфическая, достаточно редкая за последние 100 лет часть политики. Многие страны, вообще, никогда не включали такое в свою политику и живут припеваючи. Например, Швейцария.
Ответagentkuper
Вот, когда говорят, что причина в чистой политике - это же странная и кривая мысль. Что в политике плохого? Все страны постоянно занимаются политикой. Как только у людей появились государства, появилась политика. В ней нет ничего плохого. Причина плохого отношения к нам, ведь, не в политике как таковой. Она же конкретно в чем то другом? Конечно, это что то другое является определенной частью политики. Но дело то в том, что это очень специфическая, достаточно редкая за последние 100 лет часть политики. Многие страны, вообще, никогда не включали такое в свою политику и живут припеваючи. Например, Швейцария.
Комментарий скрыт
Ответagentkuper
Вот, когда говорят, что причина в чистой политике - это же странная и кривая мысль. Что в политике плохого? Все страны постоянно занимаются политикой. Как только у людей появились государства, появилась политика. В ней нет ничего плохого. Причина плохого отношения к нам, ведь, не в политике как таковой. Она же конкретно в чем то другом? Конечно, это что то другое является определенной частью политики. Но дело то в том, что это очень специфическая, достаточно редкая за последние 100 лет часть политики. Многие страны, вообще, никогда не включали такое в свою политику и живут припеваючи. Например, Швейцария.
Основная причина не в политике, а в экономике. Называется то, чем сейчас все занимаются, формируя оси, переделом мира. Соответственно политика, в данном случае, это просто отражение экономических противоречий. Империалистическая политика - империалистические методы. Ни плохого, ни хорошего там нет, там есть интересы., и Мэтт интересы никак не можем коррелируют с интересами 90%+ населения. Чинуши ИИХФ просто обслуга.
И да, война не редкость, за последние 100 лет не одна сотня. Опять же, потому что не договорились. На днях вот договорились по Ирану вроде как. Все хотят зарабатывать больше, но с проливом беда. Поэтому всем будет проще разбомбить. 3 мировая прямо за дверью, а люди до сих пор верят в либеральные/патриотичны/консервативные нарративы. В 21 веке это примерно то же, что еврейские сказки, которым 2 тысячи лет.
что Курбанов, что Митрофанов вроде взрослые уже, а в сказки верят...
Ответbaytygan
что Курбанов, что Митрофанов вроде взрослые уже, а в сказки верят...
Поясни
ОтветРуслан Магомедов_1116556382
Поясни
постоянно говорят, что скоро вернут на чемпионаты мира
Удивительно, что кто-то может плохо относиться к тому, кто инициирует и поддерживает людоедский войны. Политика в чистом виде.
Кандидат в члены ИИХФ? Ну это примерно как Собчак Ксюша кандидат в президенты РФ. 😆
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
ФХР подала апелляции в CAS на отказ ИИХФ допускать сборные России на международные турниры
19 мая, 07:55
Курбатов о выдвижении в Совет ИИХФ: «Выборы будут непростыми. Нужно больше внимания уделять национальным федерациям, вернуться к принципам демократии»
13 мая, 16:17
ФХР выдвинула гендиректора организации Курбатова в Совет ИИХФ. С 2021 года от России туда входил Павел Буре
13 мая, 07:30
Рекомендуем
Главные новости
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Он просто зажигалка. Иметь такого игрока – привилегия для «Локомотива»
7 минут назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
31 минуту назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
38 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
19 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
46 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
59 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем