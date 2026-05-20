Курбатов об ИИХФ: «Там нет такого, что раз русский – значит, плохой. Отношение к России – чистая политика. Те, кто против СВО, и к нам отрицательно относятся»
Гендиректор ФХР, кандидат в члены Совета ИИХФ Дмитрий Курбатов рассказал об отношении к представителям России в Международной федерации хоккея.
– За последние четыре года насколько радикально поменялась позиция членов совета ИИХФ по отношению к России и Беларуси, если сравнить с тем, что было после февраля 2022 года, когда случилось отстранение по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК)?
– Я бы не сказал, что к сборным есть вообще какое-то отношение. Если говорить об отношении к нашей стране, то понятно, что здесь политика в чистом виде. Те, кто крайне отрицательно относятся к специальной военной операции, отрицательно относятся и к нам.
У тех, кто менее болезненно воспринимают ситуацию, нет такого неприятия по отношению к России и Белоруссии. Вообще, голосуют не страны, а люди. И я понимаю, что, к примеру, у моего коллеги из Литвы, если он проголосует за меня, будут дома проблемы, хотя голосование тайное.
Во многих других странах все строится на личных отношениях. Я давно внутри этой организации, я знаю очень много людей, они знают меня. И там нет такой прямой ассоциации, что раз русский – значит, плохой. Выбирают не страну, а персоналии, страна выдвигает. Смотрят на то, как человек себя ранее зарекомендовал и насколько способен работать на таком уровне и принимать решения.
– Насколько много добавилось людей в руководстве ИИХФ, которые поддерживают Россию?
– Совет заканчивает свою работу, поэтому какая нам разница, как они к нам относятся. Их все равно переизберут, пускай не всех, – сказал Курбатов.
