Вячеслав Козлов о сезоне «Динамо»: «Из нынешнего состава мы выжали максимум. Летом нужно было уходить в перестройку. Травмы тоже подкосили, молодежь не была готова»

Вячеслав Козлов о сезоне «Динамо»: из этого состава мы выжали максимум.

Бывший главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов согласился с тем, что прошлый сезон получился скомканным.

54-летний специалист принял московский клуб в середине сезона после увольнения Алексея Кудашова.

Бело-голубые заняли 7-е место в Западной конференции по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ, а в первом раунде Кубка Гагарина уступили минскому «Динамо » (0-4).

– Успели подвести итоги сезона? Почему он получился скомканным?

– Он действительно был скомканным. Ситуация с «Сочи», неожиданное назначение в «Динамо» – у меня не было времени нормально подготовить команды, довольствовался тем, что было. Из нынешнего состава «Динамо» мы выжали максимум. Летом нужно было уходить в перестройку, обновлять команду, но меня там не было, поэтому сложно было что-то сделать.

Травмы некоторых ключевых игроков тоже подкосили нас. Мы пытались вводить молодежь, но она не была готова к этому. Если посмотреть на финальную серию сейчас, то там не очень много игроков из МХЛ. Кубки выигрывают мужики.

– Был ли момент, который надломил команду в сезоне?

– Такого не было. Мы не нашли химию с игроками, не было нормального усиления. Мы взяли нескольких хоккеистов, но кто-то не набрал форму, а кто-то просто не подошел. Рынок был скудным, нам предлагали обмены, но они нас не устраивали. В такой ситуации это был закономерный результат. Мы дважды уступили в овертайме, но у нас там не было особых голевых моментов.

– Почему не удалось собрать сплоченный коллектив, который готов был бы биться друг за друга?

– Я бы не сказал так. Конфликтов не было. Кто-то не хотел с кем-то играть, но это рабочие ситуации. У меня не было времени кого-то менять. Мы пытались слепить хоть что-то из такого материала, но потери были существенными. В конце регулярки мы месяц играли за выживание, чтобы подняться в первую четверку на Западе, – сказал Козлов.