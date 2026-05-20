  Вячеслав Козлов о сезоне «Динамо»: «Из нынешнего состава мы выжали максимум. Летом нужно было уходить в перестройку. Травмы тоже подкосили, молодежь не была готова»
Вячеслав Козлов о сезоне «Динамо»: «Из нынешнего состава мы выжали максимум. Летом нужно было уходить в перестройку. Травмы тоже подкосили, молодежь не была готова»

Бывший главный тренер «Динамо» Вячеслав Козлов согласился с тем, что прошлый сезон получился скомканным. 

54-летний специалист принял московский клуб в середине сезона после увольнения Алексея Кудашова. 

Бело-голубые заняли 7-е место в Западной конференции по итогам Фонбет Чемпионата КХЛ, а в первом раунде Кубка Гагарина уступили минскому «Динамо» (0-4).

– Успели подвести итоги сезона? Почему он получился скомканным?

– Он действительно был скомканным. Ситуация с «Сочи», неожиданное назначение в «Динамо» – у меня не было времени нормально подготовить команды, довольствовался тем, что было. Из нынешнего состава «Динамо» мы выжали максимум. Летом нужно было уходить в перестройку, обновлять команду, но меня там не было, поэтому сложно было что-то сделать.

Травмы некоторых ключевых игроков тоже подкосили нас. Мы пытались вводить молодежь, но она не была готова к этому. Если посмотреть на финальную серию сейчас, то там не очень много игроков из МХЛ. Кубки выигрывают мужики.

– Был ли момент, который надломил команду в сезоне?

– Такого не было. Мы не нашли химию с игроками, не было нормального усиления. Мы взяли нескольких хоккеистов, но кто-то не набрал форму, а кто-то просто не подошел. Рынок был скудным, нам предлагали обмены, но они нас не устраивали. В такой ситуации это был закономерный результат. Мы дважды уступили в овертайме, но у нас там не было особых голевых моментов.

– Почему не удалось собрать сплоченный коллектив, который готов был бы биться друг за друга?

– Я бы не сказал так. Конфликтов не было. Кто-то не хотел с кем-то играть, но это рабочие ситуации. У меня не было времени кого-то менять. Мы пытались слепить хоть что-то из такого материала, но потери были существенными. В конце регулярки мы месяц играли за выживание, чтобы подняться в первую четверку на Западе, – сказал Козлов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Кудаш на медали шел, а этот максимум из состава выжал. Не поверю, что дело только в Джиошвили.
Козлов все завалил.
Ну да, молодежь « не готова» , Кудашев всю молодежь разогнал и везде они на ведущих ролях, только не в Динамо
Глазная ошибка Динамо это назначение Козлова ГТ
Трудно не согласиться с тем, что нужно было менять состав до начала сезона. А и не только его,но и весь ТШ.
Вроде как Кудашов стабилизировал ситуацию.
Странно, у Кудашева вроде неплохо с этим составом получалось. А Козлов в потолок упёрся, но даже уровень Кудашева не достиг.
Короче, это не я тренировать не умею. Это Кудашов, во всем виноват. Я, аж на 3 матча молодых выпустил. А они лучше Слепышева, Мамина и Ко смотрелись. В общем, не готовы.
Он под транквилизаторами, что ли?
