Илья Воробьев о 5-м матче финала Кубка Гагарина: «После 10 минут «Локомотив» включил турбо, чемпионский режим. Было 48 минут фантастического хоккея – выиграли всю силовую и протыки»

Илья Воробьев о 5-м матче финала: «Локомотив» включил турбо, чемпионский режим.

Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьев поделился мнением о пятом матче финала Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом » (4:1, 3-2).

«В первые десять минут «Ак Барс» был лучше. «Локомотив» не нанес ни одного броска, но затем включил турбо, чемпионский режим.

48 минут показывали фантастический хоккей - выиграли всю силовую борьбу и протыки.

В этой серии тенденция – на поражения команды хорошо реагируют. Это дает шанс, что «Ак Барс» выиграет шестой матч. Возможно, будет седьмой матч», – сказал Воробьев.

