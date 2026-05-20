Илья Воробьев о 5-м матче финала Кубка Гагарина: «После 10 минут «Локомотив» включил турбо, чемпионский режим. Было 48 минут фантастического хоккея – выиграли всю силовую и протыки»
Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьев поделился мнением о пятом матче финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (4:1, 3-2).
«В первые десять минут «Ак Барс» был лучше. «Локомотив» не нанес ни одного броска, но затем включил турбо, чемпионский режим.
48 минут показывали фантастический хоккей - выиграли всю силовую борьбу и протыки.
В этой серии тенденция – на поражения команды хорошо реагируют. Это дает шанс, что «Ак Барс» выиграет шестой матч. Возможно, будет седьмой матч», – сказал Воробьев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
