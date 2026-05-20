  • Илья Воробьев о 5-м матче финала Кубка Гагарина: «После 10 минут «Локомотив» включил турбо, чемпионский режим. Было 48 минут фантастического хоккея – выиграли всю силовую и протыки»
Илья Воробьев о 5-м матче финала Кубка Гагарина: «После 10 минут «Локомотив» включил турбо, чемпионский режим. Было 48 минут фантастического хоккея – выиграли всю силовую и протыки»

Бывший тренер клубов КХЛ Илья Воробьев поделился мнением о пятом матче финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (4:1, 3-2). 

«В первые десять минут «Ак Барс» был лучше. «Локомотив» не нанес ни одного броска, но затем включил турбо, чемпионский режим.

48 минут показывали фантастический хоккей - выиграли всю силовую борьбу и протыки.

В этой серии тенденция – на поражения команды хорошо реагируют. Это дает шанс, что «Ак Барс» выиграет шестой матч. Возможно, будет седьмой матч», – сказал Воробьев. 

«Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
Завтра надо заканчивать и не переезжать в Ярославль. Понятно,что у Локо есть право на ошибку,но им лучше не пользоваться
С первых дней пишу Локомотив поднимет кубок Гагарина
Хартли о 4:1 с «Ак Барсом»: «В 1-м периоде была разведка боем, а во 2-м мы взвинтили темп, начали наседать на ворота. Один из ребят сказал, что Билялов еле дышит»
19 мая, 19:59
