  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хоккеист Алифанов о русофобии в Северной Америке: «В Канаде люди могли отвернуться и уйти, узнав, что я из России. В городе повесили флаги Украины. В США все по-другому»
0

Хоккеист Алифанов о русофобии в Северной Америке: «В Канаде люди могли отвернуться и уйти, узнав, что я из России. В городе повесили флаги Украины. В США все по-другому»

Хоккеист Алифанов: в Канаде могли отвернуться и уйти, узнав, что я из России.

Защитник Johnson & Wales University (команда выступает в студенческой лиге США NCAA Division III) Ярослав Алифанов высказался об отношении к россиянам в Канаде и США. 

Ранее 22-летний хоккеист играл в Северной Америке за хоккейную академию Онтарио и Potomac Patriots.

– Какое в Северной Америке отношение к русским?

– Я приехал в академию в Канаду в 17 лет, и началась как раз эта неприятная ситуация. Я действительно не ожидал такого отношения от канадцев. Я мог прийти в какое-то место, например, в магазин, и меня спрашивают, откуда я. Говорю, что из России, и человек мог отвернуться и спокойно уйти.

В первый же день у нас во всем городе в центре повесили украинские флаги, в том числе под сводами арены. Как я считаю, не в поддержку, а чтобы, наоборот, не общались с русскими ребятами. Я очень хорошо отношусь к украинцам, со многими я дружил в молодежке и продолжаю дружить. Поэтому, когда политика вмешивается в спорт, это неприятно.

А в США все по-другому. Люди, начиная с моего возраста и лет до 40, спокойно к этому относятся. Если ты хороший человек, с тебя никто ничего не спросит. Но опять же все зависит от людей.

Например, Джош Грэттон играл в России и любит русских сам. А другой тренер имел свое видение. Не могу сказать, что это русофобия, но были непонятные для меня бытовые вещи. Может быть, все равно в приоритете американцы, свои ребята. Хотя в Америке к этому относятся максимально просто, – сказал Алифанов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
Джош Грэттон
NCAA
logoПолитика

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Налетели говнометатели, отрабатывают 30 серебренников. Его спросили , он ответил, что не так.
Учитывая элементарный факт, что украинская диаспора в Канаде самая многочисленная - то поведение особо неожиданным не назовешь...
ОтветDorff
Учитывая элементарный факт, что украинская диаспора в Канаде самая многочисленная - то поведение особо неожиданным не назовешь...
Хотя в самой диаспоре есть те , кто нормально живёт с русскими , белорусами и не поддерживают оголтелых с кастрюлей на голосе .
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Надо вернуть Россию, Беларусь и перевернуть эту позорную страницу санкций по политическим мотивам»
19 мая, 15:19
Ротенберг о детском хоккее: «Наши таланты должны играть дома, чтобы школы США и Канады не смогли бы их переманить. Потому что в России лучше. Просто лучше и все»
19 мая, 09:55
Михаил Дегтярев: «МОК находится под давлением Запада. Тех, кто на рычагах и на рулях в мировом спорте, надо пожалеть и поддержать. Сердце у России большое»
19 мая, 08:59
Владимир Познер: «Возникла такая ситуация, когда я готов говорить, пожалуй, только о спорте. Предпочитаю вообще не говорить о политике»
19 мая, 08:18
Рекомендуем
Главные новости
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Он просто зажигалка. Иметь такого игрока – привилегия для «Локомотива»
7 минут назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
31 минуту назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
38 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
19 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
46 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
59 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем