Мэлотра – один из главных кандидатов на пост главного тренера «Ванкувера». Об этом сообщил новый генменеджер Джонсон – ранее они вместе выиграли Кубок Колдера с фармом «Кэнакс»

Мэнни Мэлотра – один из главных кандидатов на пост главного тренера «Ванкувера».

Генеральный менеджер «Ванкувера» Райан Джонсон сообщил, что одним из главных кандидатов на должность нового главного тренера клуба является Мэнни Мэлотра .

Клуб объявил об увольнении главного тренера Адама Фута и его помощников Скотта Янга, Кевина Дина и Бретта Маклина.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ команда под руководством Фута набрала 58 очков в 82 играх. Клуб занял последнее место в общей таблице лиги.

46-летний Мэлотра возглавляет фарм-клуб «Кэнакс» в АХЛ – «Эбботсфорд ». Под его руководством команда выиграла Кубок Колдера в прошлом году.

Джонсон, недавно сменивший Патрика Альвина на посту генменеджера «Ванкувера », ранее занимал ту же должность в фарме.

По его словам, другие клубы НХЛ не обращались к «Кэнакс» за разрешением на переговоры с Мэлотрой. Ранее специалист назывался в числе возможных кандидатов на пост главного тренера «Торонто».

«Мэнни продемонстрировал свою способность развивать молодых игроков, налаживать с ними контакт. Он выиграл чемпионство в АХЛ с очень молодой командой. Я не буду игнорировать тот факт, что собираюсь сесть с ним за стол переговоров и обсудить будущее.

Я хочу поговорить с Мэнни лично и намерен вскоре это сделать. Эти обсуждения, я думаю, могут определить, насколько широко мы забросим сеть при поиске. Но я ничего не исключаю. Просто нужно пройти начальный этап», – сказал Джонсон.

Отметим, что в качестве игрока Мэлотра провел в «Ванкувере» 3 сезона и доходил с командой до финала Кубка Стэнли в 2011 году. Он поиграл вместе с братьями Сединами, недавно назначенными сопрезидентами клуба по хоккейным операциям.