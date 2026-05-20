  • Мэлотра – один из главных кандидатов на пост главного тренера «Ванкувера». Об этом сообщил новый генменеджер Джонсон – ранее они вместе выиграли Кубок Колдера с фармом «Кэнакс»
Мэнни Мэлотра – один из главных кандидатов на пост главного тренера «Ванкувера».

Генеральный менеджер «Ванкувера» Райан Джонсон сообщил, что одним из главных кандидатов на должность нового главного тренера клуба является Мэнни Мэлотра

Клуб объявил об увольнении главного тренера Адама Фута и его помощников Скотта Янга, Кевина Дина и Бретта Маклина.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ команда под руководством Фута набрала 58 очков в 82 играх. Клуб занял последнее место в общей таблице лиги.

46-летний Мэлотра возглавляет фарм-клуб «Кэнакс» в АХЛ – «Эбботсфорд». Под его руководством команда выиграла Кубок Колдера в прошлом году. 

Джонсон, недавно сменивший Патрика Альвина на посту генменеджера «Ванкувера», ранее занимал ту же должность в фарме. 

По его словам, другие клубы НХЛ не обращались к «Кэнакс» за разрешением на переговоры с Мэлотрой. Ранее специалист назывался в числе возможных кандидатов на пост главного тренера «Торонто». 

«Мэнни продемонстрировал свою способность развивать молодых игроков, налаживать с ними контакт. Он выиграл чемпионство в АХЛ с очень молодой командой. Я не буду игнорировать тот факт, что собираюсь сесть с ним за стол переговоров и обсудить будущее. 

Я хочу поговорить с Мэнни лично и намерен вскоре это сделать. Эти обсуждения, я думаю, могут определить, насколько широко мы забросим сеть при поиске. Но я ничего не исключаю. Просто нужно пройти начальный этап», – сказал Джонсон. 

Отметим, что в качестве игрока Мэлотра провел в «Ванкувере» 3 сезона и доходил с командой до финала Кубка Стэнли в 2011 году. Он поиграл вместе с братьями Сединами, недавно назначенными сопрезидентами клуба по хоккейным операциям. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Легенда НХЛ 09 с 95 выбрасыванием)))
Ответtracid
Легенда НХЛ 09 с 95 выбрасыванием)))
В свое время был одним из лучших по игре на точке.
Тот самый случай, когда хуже точно не будет, потому что хуже уже некуда.
Еще одним лысым шарлотаном в лиге станет больше😬
И на драфте, без сомнений, Ванкувер выберет Калеба Мэлотра.
