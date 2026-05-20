  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гришин о том, что в плей-офф КХЛ-2026 было много быстрых серий: «Не знаю, с чем это связать. Не очень приятно, обидно. Хотелось бы больше матчей»
0

Гришин о том, что в плей-офф КХЛ-2026 было много быстрых серий: «Не знаю, с чем это связать. Не очень приятно, обидно. Хотелось бы больше матчей»

Гришин о быстрых сериях в плей-офф КХЛ: неприятно, обидно, хотелось больше игр.

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин высказался о том, что в Кубке Гагарина-2026 было много коротких серий. 

Отметим, что из 15 серий текущего плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ только в 3 было (или будет) сыграно более 5 матчей.

Это серия первого раунда между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым» (2-4), полуфинал между «Локомотивом» и «Авангардом» (4-3), финал между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (3-2 после пяти игр). 

«Не знаю, с чем связать такие быстрые серии, но не очень приятно, обидно. Хотелось бы побольше матчей, потому что длинные перерывы между играми.

Вроде бы и равные матчи, в том числе и наша серия с «Авангардом», но как-то быстро завершилась, к сожалению. Нет объяснения этому», – сказал Гришин. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
logoНефтехимик
logoЛокомотив
logoАвтомобилист
logoАвангард
logoСалават Юлаев
logoИгорь Гришин
logoКХЛ
logoАк Барс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
С разным уровнем мастерства очевидно
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Он просто зажигалка. Иметь такого игрока – привилегия для «Локомотива»
6 минут назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
30 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
37 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
18 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
45 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
58 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем