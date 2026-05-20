Гришин о том, что в плей-офф КХЛ-2026 было много быстрых серий: «Не знаю, с чем это связать. Не очень приятно, обидно. Хотелось бы больше матчей»

Гришин о быстрых сериях в плей-офф КХЛ: неприятно, обидно, хотелось больше игр.

Главный тренер «Нефтехимика » Игорь Гришин высказался о том, что в Кубке Гагарина-2026 было много коротких серий.

Отметим, что из 15 серий текущего плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ только в 3 было (или будет) сыграно более 5 матчей.

Это серия первого раунда между «Автомобилистом » и «Салаватом Юлаевым » (2-4), полуфинал между «Локомотивом» и «Авангардом» (4-3), финал между «Локомотивом » и «Ак Барсом » (3-2 после пяти игр).

«Не знаю, с чем связать такие быстрые серии, но не очень приятно, обидно. Хотелось бы побольше матчей, потому что длинные перерывы между играми.

Вроде бы и равные матчи, в том числе и наша серия с «Авангардом», но как-то быстро завершилась, к сожалению. Нет объяснения этому», – сказал Гришин.