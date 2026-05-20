«Нью-Джерси» сохранил Кифа на посту главного тренера. Брылин не будет его помощником и перейдет на другую должность в клубе, тренер вратарей Рогалски уволен
Сезон-2025/26 стал вторым в команде для 45-летнего специалиста, ранее возглавлявшего «Торонто» в течение 5 лет.
«Девилс» не сумели выйти в плей-офф, заняв 13-е место в Восточной конференции. После этого клуб сменил генерального менеджера – на место Тома Фицджералда пришел Санни Мехта, ранее работавший во «Флориде».
При этом клуб внес изменения в тренерский штаб. Тренер вратарей Дэйв Рогалски уволен, а ассистент главного тренера Сергей Брылин перейдет на другую должность в организации.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ESPN
