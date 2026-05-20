  • Горбенко о «Локомотиве»: «У Ярославля отработана система. Свой вклад внесли штабы Квартальнова и Никитина, рука Хартли тоже видна. Боб и его помощники великолепно ведут игру в деталях»
Экс-тренер «Локомотива» Игорь Горбенко высказался о системе игры команды. 

Ярославский клуб вышел вперед в финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3-2, 4:1 в пятой игре). 

– Иногда кажется, что «Ак Барс» играет слишком осторожно – и не реализует свой потенциал. Тренерская ошибка?

– Коллег не обсуждаю. Да, Казань играет очень рационально, где-то, возможно, ей не хватает агрессии.

Но при этом нужно учесть, соперник какого уровня выходит против «Ак Барса» на лед. Серия очень напряженная – и где-то Казани не хватает эмоций. Пятый матч это показал. Две-три игры можно выдать на эмоциях, как например, второй и четвертый матчи финала, когда «Ак Барс» сыграл очень сильно и победил.

Но на дистанции обычно выигрывает система. А она отработана у Ярославля.

– Откуда эта система взялась?

– Работа многих лет. У ярославского хоккея хороший фундамент, качественно работает молодежная школа.

Плюс на протяжении шести-семи лед свой вклад в развитие «Локомотива» внесли штабы Дмитрия Квартальнова (в него входил Горбенко – Спортс) и Игоря Никитина, оба не были временщиками, работали серьезно, стратегически, с активным привлечением молодежи. На этом фундаменте построил команду и штаб Боба Хартли

– Работа Хартли – чисто техническая и формальная?

– Я бы не сказал, рука Хартли видна! Он и его помощники великолепно ведут игру в деталях.

Например, увидели, что в расстановке «четыре на четыре» у Ярославля есть преимущество – и пошли обоюдные удаления. Ну и так далее, – сказал Горбенко. 

«Локомотив» в шаге от Кубка Гагарина

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoЛокомотив
logoАк Барс
logoБоб Хартли
logoКХЛ
Игорь Горбенко
logoИгорь Никитин
logoДмитрий Квартальнов

Огромнейший вклад - хоккейная школа и философия, выстроенные Ю.Н.Яковлевым. И уже на эту базу нанизаны всё остальное. На примере ПРХ мы видим, что тупой набор имён, тем более во главе с любителем - ничто, против своей школы и системы!
Скабелку с Кудашовым еще забыли. А если серьезно, то ЮНЯ - главный творец коменды. когда его журналюшки полоскали годами за всё, ему было плевать и он строил коллектив. До сих пор ему вспоминают прессу в раздевалках. А уж сколько призывали к отставке года 4 назад..
почему Ромка неупомянут ,он вызывает игроков локомотива в сборную 25,вот где кроиться секрет успеха опыт на международных турнирах первого канала.
Горбатый, а почему ты не увидел руку и влияние Скабелки, Маккримона...легендарных Вуйтека и ПИ Воробьева? Лизнул вонючее очко коуча из цэсэка... и зря: Не возмет он тебя в помощники. Вообще то почти все писаки лижут прихрюкивая
