  • Мурашов отразил 27 из 28 бросков в матче плей-офф АХЛ со «Спрингфилдом». У него 5 побед в 7 играх за фарм «Питтсбурга» в Кубке Колдера при 94,2% сэйвов и КН 1,80
Сергей Мурашов отразил 27 из 28 бросков в матче плей-офф АХЛ со «Спрингфилдом».

Вратарь «Уилкс-Бэрри» Сергей Мурашов вышел в старте на третий матч финала дивизиона плей-офф АХЛ против «Спрингфилда» (2:1, 2-1 в серии до трех побед). 

22-летний россиянин отразил 27 из 28 бросков. Победа стала для него 5-й в 7 играх за фарм «Питтсбурга» в текущем розыгрыше Кубка Колдера (94,2% сэйвов, коэффициент надежности 1,80). 

У «Тандербердс» ворота защищал Георгий Романов, отразивший 30 из 32 бросков. У 26-летнего россиянина 6 побед в 9 играх в плей-офф за фарм «Сент-Луиса» (94,6% сэйвов, 1,68). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт АХЛ
Ждём первым номером в Питтсбурге, очень хорошо заходит парень
Пора к основе подтягивать
