  37-летний словенец Тичар идет в группе лидеров гонки бомбардиров ЧМ-2026. Экс-игрок клубов КХЛ набрал 2+1 в матче со Словакией, сравняв счет на 59:29
37-летний словенец Тичар идет в группе лидеров гонки бомбардиров ЧМ-2026. Экс-игрок клубов КХЛ набрал 2+1 в матче со Словакией, сравняв счет на 59:29

37-летний словенец Рок Тичар идет в группе лидеров гонки бомбардиров ЧМ-2026.

Форвард сборной Словении Рок Тичар набрал 3 (2+1) очка в матче группового этапа ЧМ-2026 по хоккею против Словакии (4:5 Б). 

37-летний нападающий перевел игру в овертайм на 59:29. 

На счету экс-игрока клубов КХЛ стало 5 (2+3) очков в 3 играх на турнире. Он входит в группу лидеров гонки бомбардиров наряду с еще 9 игроками. В ней в том числе находятся канадцы Сидни Кросби и Макклин Селебрини

Добавим, что Тичар сейчас выступает за итальянский клуб «Вал Пустерия» из лиги ICE (международная, большая часть команд представляет Австрию). В минувшем сезоне он стал вице-чемпионом в составе команды – 37 (14+23) очка в 47 играх в регулярке и 9 (6+3) баллов в 13 матчах в плей-офф.

В КХЛ Тичар выступал за «Слован», «Автомобилист», «Торпедо», «Сибирь» и «Куньлунь» (221 матч в регулярках и 100 очков, 44+56). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
