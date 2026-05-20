  • Байрон Фроуз: «Каждая игра плей-офф – эмоциональная, это то, ради чего мы играем. Это те матчи, в которых ты мечтаешь играть еще будучи ребенком»
Байрон Фроуз: «Каждая игра плей-офф – эмоциональная, это то, ради чего мы играем. Это те матчи, в которых ты мечтаешь играть еще будучи ребенком»

Нападающий «Локомотива» Байрон Фроуз высказался о победе над «Ак Барсом» в пятой игре финала Кубка Гагарина (4:1, 3-2 в серии).

– Много изменений сегодня в составе, Георгий Иванов выбыл. Тяжело было перестраиваться?

– В плей-офф приходится проходить через взлеты и падения, иногда приходится терять игроков по ходу дела, но их заменяют другие ребята. Красковский, Волков, которые сегодня появились в составе, проделали отличную работу и не выглядели потерянными.

– Всего 2 броска в створ за первую половину первого периода. Почему так начали?

– Соперник много бросает, отсюда их заброшенные шайбы в четвертом матче, например. Мы должны быть готовы к такому.

– Что случилось в третьем периоде? Столько удалений.

– Не знаю, нам нужно действовать осторожнее. Может, эмоции, может, что-то еще. Причин может быть много.

– Чего ждете от шестой игры? Как справляться с эмоциями?

– Каждая игра плей-офф – эмоциональная, это то, ради чего мы играем, это те матчи, в которых ты мечтаешь играть еще будучи ребенком, – сказал Фроуз.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport24
Байрон, всё ярославцы поздравляют тебя с дублем! Твори, мастер!!!
