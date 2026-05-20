  • Сурин о 4:1 с «Ак Барсом»: «Заряженными вышли, начали выигрывать единоборства, от этого пошло преимущество. Просто старались выполнять свою работу, бились командой»
Сурин высказался о победе в 5-м матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о победе в пятом матче серии финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (4:1, 3-2).

Шестая игра серии состоится в Казани 21 мая. 

«Хорошо подготовились, заряженными вышли, начали выигрывать единоборства, от этого пошло преимущество. Начали делать, о чем договаривались с ребятами после игры.

У нас все игроки, вся команда могут сыграть друг с другом, надо было что-то встряхнуть, думаю, никто даже не удивился, не был вопросов «почему?» и «зачем?»

Просто старались выполнять свою работу. Выигрывали моменты и бились командой», – сказал Сурин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Молодцы!!! Верим вам всё под силу, всё по плечу!!!
