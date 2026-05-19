  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Боб Хартли: «Паник проводит феноменальный плей-офф, доминирует. С Радуловым и Фроузом это хорошая связка, все имеют опыт игры в НХЛ»
0

Боб Хартли: «Паник проводит феноменальный плей-офф, доминирует. С Радуловым и Фроузом это хорошая связка, все имеют опыт игры в НХЛ»

Хартли оценил игру Радулова, Фроуза и Паника в пятом матче финала Кубка Гагарина.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил игру нападающих Александра Радулова, Байрона Фроуза и Рихарда Паника в пятом матче серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:1, 3-2).

Фроуз, Радулов и Паник сыграли в одном звене и поучаствовали в двух голах команды.

«Что касается тройки Фроуза, то Паник проводит феноменальный плей-офф, он доминирует. Может, кто-то этого не видит, но это так.

С Радуловым и Фроузом это хорошая связка, все имеют опыт игры в НХЛ. Я посчитал, что у них сложится химия», – сказал Хартли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
logoЛокомотив
РИА Новости
logoАлександр Радулов
logoАк Барс
logoРихард Паник
logoКХЛ
logoБоб Хартли
logoБайрон Фроуз

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Паник просто топ. Видимо, пришлось ему взять на себя большую ответственность, чем в прошлом плей-офф. Но у него все получается. Как только Паник в атаке - значит будет опасно.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Оборона «Локомотива» в финале Кубка – мое почтение. Не дает даже дышать «Ак Барсу»
20 мая, 06:30
Каюмов после 4:1 с «Ак Барсом»: «Надо продолжать гнуть свою линию, играть в свой хоккей. Хорошо сегодня начали и хорошо закончили. Это самое главное»
19 мая, 20:51
Сурин о столкновении с Миллером: «Проезжал, понял, что кого-то задел, но не обратил внимание, кто это. Даже не понял, откуда он там выкатился. А потом уже все, играли по ситуации»
19 мая, 20:39Видео
Рекомендуем
Главные новости
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Он просто зажигалка. Иметь такого игрока – привилегия для «Локомотива»
4 минуты назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
28 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
35 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
16 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
43 минуты назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
56 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем