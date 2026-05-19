Боб Хартли: «Паник проводит феноменальный плей-офф, доминирует. С Радуловым и Фроузом это хорошая связка, все имеют опыт игры в НХЛ»

Хартли оценил игру Радулова, Фроуза и Паника в пятом матче финала Кубка Гагарина.

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли оценил игру нападающих Александра Радулова , Байрона Фроуза и Рихарда Паника в пятом матче серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса » (4:1, 3-2).

Фроуз, Радулов и Паник сыграли в одном звене и поучаствовали в двух голах команды.

«Что касается тройки Фроуза, то Паник проводит феноменальный плей-офф, он доминирует. Может, кто-то этого не видит, но это так.

С Радуловым и Фроузом это хорошая связка, все имеют опыт игры в НХЛ. Я посчитал, что у них сложится химия», – сказал Хартли.