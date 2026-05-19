Боб Хартли: «Паник проводит феноменальный плей-офф, доминирует. С Радуловым и Фроузом это хорошая связка, все имеют опыт игры в НХЛ»
Хартли оценил игру Радулова, Фроуза и Паника в пятом матче финала Кубка Гагарина.
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли оценил игру нападающих Александра Радулова, Байрона Фроуза и Рихарда Паника в пятом матче серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:1, 3-2).
Фроуз, Радулов и Паник сыграли в одном звене и поучаствовали в двух голах команды.
«Что касается тройки Фроуза, то Паник проводит феноменальный плей-офф, он доминирует. Может, кто-то этого не видит, но это так.
С Радуловым и Фроузом это хорошая связка, все имеют опыт игры в НХЛ. Я посчитал, что у них сложится химия», – сказал Хартли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии