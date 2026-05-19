Каюмов после 4:1 с «Ак Барсом»: «Надо продолжать гнуть свою линию, играть в свой хоккей. Хорошо сегодня начали и хорошо закончили. Это самое главное»
Артур Каюмов высказался о победе в 5-м матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».
Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался после победы в пятом матче серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:1, 3-2).
«Эмоции, конечно, положительные. Сейчас немного порадуемся и будем готовиться к следующей игре.
Без разницы как забиваю, в пустые, не в пустые. Самое главное – командный результат. Отсутствие Георгия Иванова, конечно, большая потеря для нас, но мы будем за него биться.
Надо продолжать гнуть свою линию, продолжать играть в свой хоккей. Хорошо сегодня начали и хорошо закончили. Это самое главное», – сказал Каюмов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии