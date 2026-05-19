Каюмов после 4:1 с «Ак Барсом»: «Надо продолжать гнуть свою линию, играть в свой хоккей. Хорошо сегодня начали и хорошо закончили. Это самое главное»

Нападающий «Локомотива » Артур Каюмов высказался после победы в пятом матче серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса » (4:1, 3-2).

«Эмоции, конечно, положительные. Сейчас немного порадуемся и будем готовиться к следующей игре.

Без разницы как забиваю, в пустые, не в пустые. Самое главное – командный результат. Отсутствие Георгия Иванова , конечно, большая потеря для нас, но мы будем за него биться.

Надо продолжать гнуть свою линию, продолжать играть в свой хоккей. Хорошо сегодня начали и хорошо закончили. Это самое главное», – сказал Каюмов.