  Каюмов после 4:1 с «Ак Барсом»: «Надо продолжать гнуть свою линию, играть в свой хоккей. Хорошо сегодня начали и хорошо закончили. Это самое главное»
Каюмов после 4:1 с «Ак Барсом»: «Надо продолжать гнуть свою линию, играть в свой хоккей. Хорошо сегодня начали и хорошо закончили. Это самое главное»

Артур Каюмов высказался о победе в 5-м матче финала Кубка Гагарина с «Ак Барсом».

Нападающий «Локомотива» Артур Каюмов высказался после победы в пятом матче серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:1, 3-2).

«Эмоции, конечно, положительные. Сейчас немного порадуемся и будем готовиться к следующей игре.

Без разницы как забиваю, в пустые, не в пустые. Самое главное – командный результат. Отсутствие Георгия Иванова, конечно, большая потеря для нас, но мы будем за него биться.

Надо продолжать гнуть свою линию, продолжать играть в свой хоккей. Хорошо сегодня начали и хорошо закончили. Это самое главное», – сказал Каюмов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Вот именно! Так же надо играть и в Казани.
Удачи в Казани! Не затягивайте до 7 игры
Артур - молодчина! Настоящий лидер!
Сурин о столкновении с Миллером: «Проезжал, понял, что кого-то задел, но не обратил внимание, кто это. Даже не понял, откуда он там выкатился. А потом уже все, играли по ситуации»
Фроуз после 4:1 с «Ак Барсом»: «Ключевое в 6-м матче – продолжать в том же духе. Можем сыграть еще лучше. Мы показали сегодня, каким может быть «Локомотив», у нас много опыта»
Карпухин после 1:4 от «Локомотива»: «Знаем, над чем надо работать. Главное, что у нас много неравнодушных ребят, видно характер»
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
