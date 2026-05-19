  Сурин о столкновении с Миллером: «Проезжал, понял, что кого-то задел, но не обратил внимание, кто это. Даже не понял, откуда он там выкатился. А потом уже все, играли по ситуации»
Сурин о столкновении с Миллером: «Проезжал, понял, что кого-то задел, но не обратил внимание, кто это. Даже не понял, откуда он там выкатился. А потом уже все, играли по ситуации»

Сурин высказался о столкновении с защитником «Ак Барса» Миллером.

Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о столкновении с защитником «Ак Барса» Митчеллом Миллером.

В пятом матче финала Кубка Гагарина перед вторым голом ярославцев Сурин сбил с ног Миллера.

«Локомотив» победил «Ак Барс» (4:1) и ведет 3-2 в серии.

«Проезжал, понял, что кого-то задел, но даже не обратил внимание, кто это.

Я даже вообще не понял, откуда он там выкатился. А потом уже все, играли по ситуации – и Кирьянов забил», – сказал Сурин. 

Главный арбитр КХЛ о действиях Сурина перед голом «Локомотива»: «Обычное столкновение. Он не пытался нанести травму Миллеру, не делал умышленного действия»

Источник: «Чемпионат»
Миллер вспомнил, что играет за Казань...ну, как без балета )
Как вам такой хоккей? ЛОКО выдал мощь и характер. 4:1 — и мы улыбаемся. С победой, родные! 🔥🏒🚂
Какие же крутые болельщики у Ак Барса! Даже тренерский штаб Ак Барса не имел вопросов по моменту, а ведь это несколько взрослых мужиков, которые всю жизнь профессионально занимаются хоккеем и управляют коллективом из двух десятков мужиков. А болельщики Ак Барса увидели, разбираются в хоккее ещё лучше!
Сурину нередко приходится предъявлять по делу. Хотя у него всегда известный уровень провокативной жесткости, но не грязи, и это важный элемент игры в таких матчах. И настолько же часто болелы других команд кидают в него и мимо кассы. Это даже не инвизибл. Миллер об Егору "вдарился", вернее очень "хотел". ) Полосатые не врут.
Да, плэйофф это не балет, тем более финальная серия.)
Ну если быть честным, то он реально даже не видел Миллера и не менял свое движение. Да и не задел он его почти.
Воронежский ..адёныш, Бог шельму метит..(Поговорка «Бог шельму метит» означает, что нечестные, подлые или порочные люди («шельмы») обычно имеют на себе приметную особенность — внешнюю или поведенческую, — которая выдает их истинную сущность
Не чего не видит и нечего не слышит, сучность понятная)
Что то АК Барс слишком лоялен к таким эпизодам со стороны игроков Локо. Только один Иванов поплатился. А вот Сурин, Полунин и Паник уж слишком себе позволяют.
