Сурин о столкновении с Миллером: «Проезжал, понял, что кого-то задел, но не обратил внимание, кто это. Даже не понял, откуда он там выкатился. А потом уже все, играли по ситуации»
Нападающий «Локомотива» Егор Сурин высказался о столкновении с защитником «Ак Барса» Митчеллом Миллером.
В пятом матче финала Кубка Гагарина перед вторым голом ярославцев Сурин сбил с ног Миллера.
«Локомотив» победил «Ак Барс» (4:1) и ведет 3-2 в серии.
«Проезжал, понял, что кого-то задел, но даже не обратил внимание, кто это.
Я даже вообще не понял, откуда он там выкатился. А потом уже все, играли по ситуации – и Кирьянов забил», – сказал Сурин.
Главный арбитр КХЛ о действиях Сурина перед голом «Локомотива»: «Обычное столкновение. Он не пытался нанести травму Миллеру, не делал умышленного действия»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Да, плэйофф это не балет, тем более финальная серия.)