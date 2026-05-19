  • Фроуз после 4:1 с «Ак Барсом»: «Ключевое в 6-м матче – продолжать в том же духе. Можем сыграть еще лучше. Мы показали сегодня, каким может быть «Локомотив», у нас много опыта»
Фроуз высказался об игре с Радуловым в финальной серии Кубка Гагарина.

Нападающий «Локомотива» Байрон Фроуз высказался об игре с Александром Радуловым в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:1, 3-2).

Фроуз, Радулов и Рихард Паник сыграли в одном звене и поучаствовали в двух голах команды.

«Я играю вместе с Рихардом на протяжении всего сезона, нам комфортно играть вместе. С Радуловым тоже немного играли вместе. Здорово, что наше сочетание сработало сегодня. Мы показали себя сегодня и одержали победу.

Боролись сегодня, наседали на ворота, делали все, о чем договаривались. Важнейшая победа. Игра на пятаке? В четвертом матче мы недостаточно играли на пятаке, недостаточно наседали на ворота, поэтому было тяжело забить.

В плей-офф, в принципе, тяжело даются заброшенные шайбы, почти каждый гол в этом матче – с пятака. Надо продолжать в том же духе.

Ключевое в шестом матче – продолжать в том же духе то, что было сегодня. Мы можем сыграть еще лучше. Мы показали сегодня, каким может быть «Локомотив», у нас много опыта, мы должны пользоваться им и показывать все, на что способны», – сказал Фроуз.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РИА Новости»
Тут у всех опыта с запасом, вот только команды чередуют, то покажут свой лучший хоккей, то еле ползают по площадке, обеих команд касается. Что там дальше по сценарию?
21.05.2026 Локомотив Ярославль обладатель кубка Гагарина
