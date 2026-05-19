Карпухин после 1:4 от «Локомотива»: «Знаем, над чем надо работать. Главное, что у нас много неравнодушных ребят, видно характер»

Карпухин после 1:4 от «Локомотива»: знаем, над чем нам надо работать.

Защитник «Ак Барса » Илья Карпухин подвел итоги пятого матча финала Кубка Гагарина против «Локомотива » (1:4, 2-3 в серии).

– Наверное, это самый неудачный матч вашей команды в серии. Почему так получилось?

– Сложно сказать по горячим следам. Грустно и тяжело, но это наша работа. Здесь, особенно в плей-офф, каждая победа или поражение по эмоциям усиливаются. Сейчас не надо акцентировать внимание на счете в серии, просто нужно выиграть следующий матч.

– Новая тройка соперника забросила две шайбы с пятака, которые нельзя допускать. С ними сложно было играть?

– Они молодцы, заработали своей игрой эти голы.

– У вас сегодня мало что получалось в атаке, что на это повлияло?

– Мы понимаем, завтра с холодной головой все спокойно разберем, подготовимся к матчу. Знаем, над чем нам надо работать.

Самое главное, что видно характер у нас в команде и много неравнодушных ребят. Повторюсь, это самое главное. Не знаю, что еще добавить, готовимся к следующему матчу.

– Впервые в этом плей-офф шанса на ошибку у команды нет. Как психологически устоять?

– Мы каждый матч начинаем с чистого листа, не смотрим на счет в серии. У нас есть одна игра, один период, одна смена. Следующий матч – самый важный, – сказал Карпухин.