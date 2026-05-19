  • Хартли о 4:1 с «Ак Барсом»: «В 1-м периоде была разведка боем, а во 2-м мы взвинтили темп, начали наседать на ворота. Один из ребят сказал, что Билялов еле дышит»
Боб Хартли высказался после победы в 5-м матче финала Кубка Гагарина.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли высказался после победы в 5-м матче серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса» (4:1, 3-2).

– Классная, командная победа. В первом периоде, как у боксеров, была разведка боем, команды не раскрывались, не хотели ошибиться, а во втором мы взвинтили темп, начали наседать на ворота соперника. До такой степени, что один из ребят на лавке сказал, что Билялов еле дышит там.

Второй период стал ключевым, забили, в третьем периоде довели игру до победы.

– Почему победы и поражения в этой серии чередуются?

– Хороший вопрос. Если бы я знал ответ, у меня бы не было седых волос. Хоккей – это игра, мы играем через день, серия до четырех побед. В одной игре ты можешь доминировать, а в следующей у тебя не будет получаться.

С другой стороны, есть соперник, который тоже показывает характер и желание. Ни один тренер не даст ответ на этот вопрос, – сказал Хартли.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Локомотив крутая боевитая все таки команда , реально в КХЛ сильней её нет , и да самое важное у них своя школа сильная и много играет своих воспитанников это и дает плоды
может оно и не к месту дружище,,но весь спортивный Локо такой, футбольный Локо времён Юрия Павловича таким был,и сейчас молодёжь подтягивают,мне как Локомотивцу очень приятно
Хартли везучий, пусть берёт кубок.
Он не везучий, он профи.
Везёт тому, кто везёт! Просто так везение - ра́зовая акция!
Отличный матч! С победой!
Да он реально еле дышал после периодов, когда камера выхватывала. Завтра заканчивать этот спектакль с чередованием побед,как в первом сезоне КХЛ и не есть в Казани чак-чак,эчпочмак и элеш-элельмеш. Ехать на матч со своей едой.
Он ничего не сделал , грамотно все сохранил и дал харизму . Локо на старом багаже едет
