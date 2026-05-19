Хартли о 4:1 с «Ак Барсом»: «В 1-м периоде была разведка боем, а во 2-м мы взвинтили темп, начали наседать на ворота. Один из ребят сказал, что Билялов еле дышит»

Главный тренер «Локомотива » Боб Хартли высказался после победы в 5-м матче серии финала Кубка Гагарина против «Ак Барса » (4:1, 3-2).

– Классная, командная победа. В первом периоде, как у боксеров, была разведка боем, команды не раскрывались, не хотели ошибиться, а во втором мы взвинтили темп, начали наседать на ворота соперника. До такой степени, что один из ребят на лавке сказал, что Билялов еле дышит там.

Второй период стал ключевым, забили, в третьем периоде довели игру до победы.

– Почему победы и поражения в этой серии чередуются?

– Хороший вопрос. Если бы я знал ответ, у меня бы не было седых волос. Хоккей – это игра, мы играем через день, серия до четырех побед. В одной игре ты можешь доминировать, а в следующей у тебя не будет получаться.

С другой стороны, есть соперник, который тоже показывает характер и желание. Ни один тренер не даст ответ на этот вопрос, – сказал Хартли.