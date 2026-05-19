Сурин про слова о том, что не знает Сафонова: «Что это мусолить? Когда это было-то? Я уже не помню, у меня с памятью проблемы»

Егор Сурин прокомментировал свои слова о форварде «Ак Барса» Сафонове.

Нападающий «Локомотива » Егор Сурин в шуточной форме прокомментировал свои слова о форварде «Ак Барса» Илье Сафонове .

Сегодня «Локомотив» обыграл «Ак Барс» (4:1, 3-2) в пятой игре финальной серии Кубка Гагарина.

После четвертого матча 19-летнего Сурина спросили о трэш-токе Сафонова. Егор ответил : «Это кто вообще? Не знаю такого».

Позднее видео с ответом Сурина прокомментировал защитник казанской команды Илья Карпухин, написав : «Такой молодой, а уже с памятью какие-то проблемы».

– Сегодня видели болельщиц с плакатом, на котором была написана ваша фраза о том, что вы не знаете, кто такой Сафонов. Как оцените свою цитату?

– Надо забыть просто, что это мусолить? Когда это было-то? Я уже не помню, у меня с памятью проблемы.

Просто готовимся к следующему матчу, – сказал Сурин.

