  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Лямкин о 2-3 с «Локомотивом»: «На 6-й матч нужно выходить и умирать. Пахать, работать, помогать партнерам. Отдадим все силы»
0

Лямкин о 2-3 с «Локомотивом»: «На 6-й матч нужно выходить и умирать. Пахать, работать, помогать партнерам. Отдадим все силы»

Лямкин высказался о поражении в 5-й игре финала Кубка Гагарина с «Локомотивом».

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о поражении в 5-й игре серии финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:4, 2-3).

– Ключевым стал второй период, провалили его. «Локомотив» с первых смен начал активно, агрессивно давить. Не справились. Не думаю, что мы этого не ожидали.

Сейчас тяжело анализировать по горячим следам, нужно игру посмотреть, чтобы понять, в чем были причины провала. Но понятно, что соперник нас переработал.

– Как правильно поступать, когда находишься в шаге от вылета?

– Каждый матч важен, но сейчас мы, можно сказать, у стенки. Думаю, что отдадим все силы. На шестой матч команде нужно выходить и умирать. Пахать, работать, помогать партнерам.

Когда идет давление, необходимо впятером защищать свою зону, действовать сообща. «Ак Барс» – опытная команда, мы должны справляться.   

– В концовке «Ак Барс» забросил шайбу. Это может придать сил на следующий матч?

– Ну да, размочили счет, но следующая игра будет другая. Нужно готовиться к следующему матчу. Понятно, что все расстроены. Мы не владели инициативой, но полумоменты должны помогать. И нужно бросать чаще.

– Не видите ли закономерности в двух подряд шайбах «Локомотива» за короткое время?

– Опять же, во втором периоде нам было очень сложно в первые 10 минут. Потом мы постарались изменить ситуацию. Но так сложилось. В первом матче по счету была схожая ситуация, но в остальном большая разница. Тогда у «Локомотива» действительно возникли голы из ничего, а здесь они задавили, – сказал Лямкин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoАк Барс
logoКХЛ
logoЛокомотив
logoНикита Лямкин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
В далеком 2009, была такая же ситуация , мало того 6ой матч ушел в ОТ и по сути ситуация была еще хуже)) повторите?😁
ОтветSipai
В далеком 2009, была такая же ситуация , мало того 6ой матч ушел в ОТ и по сути ситуация была еще хуже)) повторите?😁
Там немного было по другому. 7 матч был в Казани) и до этого мы проиграли в 2008 Салавату. Два финала подряд проиграли. Сейчас можем выиграть
ОтветSipai
В далеком 2009, была такая же ситуация , мало того 6ой матч ушел в ОТ и по сути ситуация была еще хуже)) повторите?😁
Главное нарушения судьям не пропускать такие, как в 7м матче в 2009м перед голом Морозова. И не пропускать забитые ногой как в пятом матче в том же 2009м.
Локо тоже выйдет умирать в 6 матче...
Видно было , что силёнки не хватало Лямкину догнать еле ползущую шайбу четвёртую в пустые ворота от Каюмова !
Главное дневной сон для лямкина)
АкБарс, дома надо постараться выиграть, Коль прошли так далеко!!!
Да че вы все умирать и пахать-то собрались? Нам это интересно чтоли смотреть?
Поиграть в хоккей да голову включать не пробовали?
Билет на пляж иди покупай, работник деревянный
Ответrtr_return
Билет на пляж иди покупай, работник деревянный
кубок поднимет и купит билеты не волнуйся
Ответтатарин Казанский
кубок поднимет и купит билеты не волнуйся
Если только по литерболу поднимет
Нужны изменения. Пару Лямкин Миллер разбить, она слишком рискованная. Выпустить Арефьева, Фисенко тупо выпадает, но ставить Комкова риск
В этом матче что мешало сражатся до последнего?
ОтветDonbass
В этом матче что мешало сражатся до последнего?
Так он же объяснил позавчера. Сломались биоритмы)))
А тут ещё перелёт в Ярославль, до арены через дорогу перейти и т д
Ответnikitosdaipoltos
Так он же объяснил позавчера. Сломались биоритмы))) А тут ещё перелёт в Ярославль, до арены через дорогу перейти и т д
Какой перелет? Они же РЖД добирались.
Вообще Локо выходил сегодня умирать! Была на Арене, к концу матча почти оглохла)
Браво Локо! Ак Барс как ни тащили судьи, не получилось.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Марченко об 1:4 от «Локомотива»: «Во 2-м периоде соперник действовал лучше, наглее, выиграл все единоборства. Нам нужно отдохнуть и подготовиться к следующей игре»
19 мая, 19:28
Гатиятулин об 1:4 от «Локомотива»: «Не хватало контроля шайбы, было много брака, тратили силы на отборе, соперник этим воспользовался. Бились до конца, но итог не в нашу пользу»
19 мая, 19:13
Билялов пропустил 3 шайбы и был заменен на Арефьева в матче против «Локомотива»
19 мая, 18:13
Рекомендуем
Главные новости
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Он просто зажигалка. Иметь такого игрока – привилегия для «Локомотива»
4 минуты назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
28 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
35 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
16 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
43 минуты назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
56 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем