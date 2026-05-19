Лямкин о 2-3 с «Локомотивом»: «На 6-й матч нужно выходить и умирать. Пахать, работать, помогать партнерам. Отдадим все силы»

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин высказался о поражении в 5-й игре серии финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:4, 2-3).

– Ключевым стал второй период, провалили его. «Локомотив» с первых смен начал активно, агрессивно давить. Не справились. Не думаю, что мы этого не ожидали.

Сейчас тяжело анализировать по горячим следам, нужно игру посмотреть, чтобы понять, в чем были причины провала. Но понятно, что соперник нас переработал.

– Как правильно поступать, когда находишься в шаге от вылета?

– Каждый матч важен, но сейчас мы, можно сказать, у стенки. Думаю, что отдадим все силы. На шестой матч команде нужно выходить и умирать. Пахать, работать, помогать партнерам.

Когда идет давление, необходимо впятером защищать свою зону, действовать сообща. «Ак Барс» – опытная команда, мы должны справляться.

– В концовке «Ак Барс» забросил шайбу. Это может придать сил на следующий матч?

– Ну да, размочили счет, но следующая игра будет другая. Нужно готовиться к следующему матчу. Понятно, что все расстроены. Мы не владели инициативой, но полумоменты должны помогать. И нужно бросать чаще.

– Не видите ли закономерности в двух подряд шайбах «Локомотива» за короткое время?

– Опять же, во втором периоде нам было очень сложно в первые 10 минут. Потом мы постарались изменить ситуацию. Но так сложилось. В первом матче по счету была схожая ситуация, но в остальном большая разница. Тогда у «Локомотива» действительно возникли голы из ничего, а здесь они задавили, – сказал Лямкин.