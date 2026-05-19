Марченко об 1:4 от «Локомотива»: «Во 2-м периоде соперник действовал лучше, наглее, выиграл все единоборства. Нам нужно отдохнуть и подготовиться к следующей игре»
Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко подвел итоги пятого матча финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:4, 2-3 в серии).
– «Ак Барс» хорошо провел стартовые 10 минут матча, но затем стал отдавать инициативу. Почему?
– Игра все время идет туда-сюда. Больше такого повторяться не должно.
– Все говорят про второй период, в котором «Ак Барс» уступил. Понимаете, в чем причина такой игры?
– «Локомотив» действовал лучше, наглее. Выиграл все единоборства.
– Почему?
– Тяжело сказать. Возможно, соперник был более заряженным.
– Насколько важно, что забили в концовке? Это станет мостиком к шестой игре?
– Большинство реализовано, гол забили, это поможет.
– На чем сейчас концентрируете внимание? На том, что нет права на ошибку и нужно делать подвиг или абстрагируетесь от сегодняшнего матча?
– Не нужно никаких подвигов совершать. Нужно отдохнуть и подготовиться к следующей игре.
– Ждать от вас мотивирующих речей в раздевалке?
– Дело не в речах – дело в игре. Нужно играть и выигрывать, – сказал Марченко.
Комментарии