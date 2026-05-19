Марченко об 1:4 от «Локомотива»: «Во 2-м периоде соперник действовал лучше, наглее, выиграл все единоборства. Нам нужно отдохнуть и подготовиться к следующей игре»

Капитан «Ак Барса » Алексей Марченко подвел итоги пятого матча финала Кубка Гагарина против «Локомотива » (1:4, 2-3 в серии).

– «Ак Барс» хорошо провел стартовые 10 минут матча, но затем стал отдавать инициативу. Почему?

– Игра все время идет туда-сюда. Больше такого повторяться не должно.

– Все говорят про второй период, в котором «Ак Барс» уступил. Понимаете, в чем причина такой игры?

– «Локомотив» действовал лучше, наглее. Выиграл все единоборства.

– Почему?

– Тяжело сказать. Возможно, соперник был более заряженным.

– Насколько важно, что забили в концовке? Это станет мостиком к шестой игре?

– Большинство реализовано, гол забили, это поможет.

– На чем сейчас концентрируете внимание? На том, что нет права на ошибку и нужно делать подвиг или абстрагируетесь от сегодняшнего матча?

– Не нужно никаких подвигов совершать. Нужно отдохнуть и подготовиться к следующей игре.

– Ждать от вас мотивирующих речей в раздевалке?

– Дело не в речах – дело в игре. Нужно играть и выигрывать, – сказал Марченко.