  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Марченко об 1:4 от «Локомотива»: «Во 2-м периоде соперник действовал лучше, наглее, выиграл все единоборства. Нам нужно отдохнуть и подготовиться к следующей игре»
0

Марченко об 1:4 от «Локомотива»: «Во 2-м периоде соперник действовал лучше, наглее, выиграл все единоборства. Нам нужно отдохнуть и подготовиться к следующей игре»

Алексей Марченко подвел итоги пятого матча серии против «Локомотива».

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко подвел итоги пятого матча финала Кубка Гагарина против «Локомотива» (1:4, 2-3 в серии).

– «Ак Барс» хорошо провел стартовые 10 минут матча, но затем стал отдавать инициативу. Почему?

– Игра все время идет туда-сюда. Больше такого повторяться не должно.

– Все говорят про второй период, в котором «Ак Барс» уступил. Понимаете, в чем причина такой игры?

– «Локомотив» действовал лучше, наглее. Выиграл все единоборства.

– Почему?

– Тяжело сказать. Возможно, соперник был более заряженным.

– Насколько важно, что забили в концовке? Это станет мостиком к шестой игре?

– Большинство реализовано, гол забили, это поможет.

– На чем сейчас концентрируете внимание? На том, что нет права на ошибку и нужно делать подвиг или абстрагируетесь от сегодняшнего матча?

– Не нужно никаких подвигов совершать. Нужно отдохнуть и подготовиться к следующей игре.

– Ждать от вас мотивирующих речей в раздевалке?

– Дело не в речах – дело в игре. Нужно играть и выигрывать, – сказал Марченко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
logoАк Барс
logoКХЛ
logoАлексей Марченко
logoЛокомотив

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Да тут даже обсуждать нечего , сегодня Локо был сильнее
Надо узнать каким зарядником заряжают игроков Локо и купить такой, я просто поражаюсь, в четвёртой игре ярославцы даже попытки провести не смогли чтобы отыграть одну шайбу, а тут как будто энерджайзеры носились, ну очень интересно чем заряжаются? А может это чей-то сценарий?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гатиятулин об 1:4 от «Локомотива»: «Не хватало контроля шайбы, было много брака, тратили силы на отборе, соперник этим воспользовался. Бились до конца, но итог не в нашу пользу»
19 мая, 19:13
Кубок Гагарина. «Локомотив» победил «Ак Барс» в 5-м матче финала и ведет 3-2 в серии, Фроуз сделал дубль
19 мая, 18:38
Рекомендуем
Главные новости
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Он просто зажигалка. Иметь такого игрока – привилегия для «Локомотива»
4 минуты назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
28 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
35 минут назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
16 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
43 минуты назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
56 минут назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем