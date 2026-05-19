  Гатиятулин об 1:4 от «Локомотива»: «Не хватало контроля шайбы, было много брака, тратили силы на отборе, соперник этим воспользовался. Бились до конца, но итог не в нашу пользу»
Гатиятулин об 1:4 от «Локомотива»: «Не хватало контроля шайбы, было много брака, тратили силы на отборе, соперник этим воспользовался. Бились до конца, но итог не в нашу пользу»

Гатиятулин высказался о поражении в 5-м матче серии с «Локомотивом».

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о поражении в пятом матче серии финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (1:4, 2-3). 

«Начали неплохо, потом отдали шайбу сопернику, чем он воспользовался. Бились до конца, но итог не в нашу пользу. Перед серией говорили, что важно правильно играть свои отрезки, когда у нас владение, у соперника. Не хватало контроля шайбы, было много брака, тратили силы на отборе, соперник этим воспользовался.

Принципиальна вся игра, поэтому играли до финальной сирены. Идет противостояние, равные команды. Имели преимущество, хотели забить еще.

Идет долгое противостояние, отнимает силы, важно правильно подготовиться к следующему матчу. У нас сильная команда, много сильных сторон», – сказал Гатиятулин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Где бились? Плюшевые были. По силовым там почти в 2 раза перевес. Сафонова оттаскали за воротами перед третьем голом как тряпку . Зато говорит много.
ОтветEvgeny Trifonov
ахахаха, кстати да, Радул показал балаболу его уровень🤣🤣🤣
Главный вопрос не был задан Да кто такой этот Сафонов?
ОтветSatan777
на этой неделе узнаешь, кто он.
Ответтатарин Казанский
матчи ПСЖ( да и ногамяч в целом )не смотрю так что мало вероятно
Если по "чесноку " ,то у игроков Ак Барса силёнки игровой хватило только на половину первого периода -хотели первыми забить ,а потом в защиту , а дальше по матчу Локомотив переигрывал и забивал !
Билл подскажет что делать дальше...)
Он сегодня уже не улыбался кстати...
Тухловато барсы смотрелись!
Гатиатулин не работает над своими ошибками .он просто не не видит.Хартли как то видоизменяет звенья нападения. А тут все на одном постоянстве без изменений.это политика билла.это его позиция ничего не менять.это пораженческие философия. Ведь есть свежие игроки которые могут добавит креативу действий АК барсу .тот же яруллин защитник.Евсеев защитник.замлетдинов мог бы играть через раз смену. Тот же алистров .ведь играл игрок вначале прилично.ведь по этому матчу видно устали игроки.нет свежести.у гатиатулина одни отговорки не было концентрации.спрашивается какой.ведь локомотив давил на протяжение всех периодов..Странный Анвар не имеющий свое мнение и может сподаигнуть команду на поражение в целом.
Ответwolf 100
Согласен,тактику Билла как тренера мы видели еще в сборной и к чему она привела помним.Думаю с ним была самая худшая сборная,безликая и однообразная...
Ответwolf 100
Ну смешно звучит же, эта тактика принесла Биллу массу титулов, в том числе в клатче 6-7 игр. Я бы понял, если бы ты про Квартальнова так написал, но Билл великий тренер
Сегодня очень тревожно было, проиграли по всем компонентам, непонятно на что была установка.

Вероятно не стали после 0-2 тратить силы, чтобы не потерять призрачные шансы на 6 игру
Вы не бились, Анвар! Весь матч вас в собственной зоне по бортам возили и выигрывали у вас все единоборства. Вы даже шайбу выбросить не могли: все перехватывалось. Вам перекрыли весь кислород. Если по-твоему в финале ПО это «бились», то наверное лучше уйти.
Анвар, команду не подготовил к игре , так что не бзди
Качели в обе стороны, но Локомотив выглядит увереннее и напористее. Их тактика возить, изматывать команду соперника работает в каждой серии.
