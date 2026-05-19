Гатиятулин об 1:4 от «Локомотива»: «Не хватало контроля шайбы, было много брака, тратили силы на отборе, соперник этим воспользовался. Бились до конца, но итог не в нашу пользу»

Гатиятулин высказался о поражении в 5-м матче серии с «Локомотивом».

Главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин высказался о поражении в пятом матче серии финала Кубка Гагарина с «Локомотивом » (1:4, 2-3).

«Начали неплохо, потом отдали шайбу сопернику, чем он воспользовался. Бились до конца, но итог не в нашу пользу. Перед серией говорили, что важно правильно играть свои отрезки, когда у нас владение, у соперника. Не хватало контроля шайбы, было много брака, тратили силы на отборе, соперник этим воспользовался.

Принципиальна вся игра, поэтому играли до финальной сирены. Идет противостояние, равные команды. Имели преимущество, хотели забить еще.

Идет долгое противостояние, отнимает силы, важно правильно подготовиться к следующему матчу. У нас сильная команда, много сильных сторон», – сказал Гатиятулин.