  Директор «Северстали»: «Некоторые клубы держат у себя хоккеистов, не дают толком играть в КХЛ, маринуют в ВХЛ, МХЛ. При переговорах выставляют неподъемные условия: «Если хотите, забирайте его за 100 млн»
Директор «Северстали»: «Некоторые клубы держат у себя хоккеистов, не дают толком играть в КХЛ, маринуют в ВХЛ, МХЛ. При переговорах выставляют неподъемные условия: «Если хотите, забирайте его за 100 млн»

Директор «Северстали» высказался об обмене Кирилла Пилипенко.

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался об обмене Кирилла Пилипенко в «Авангард» по ходу сезона-2025/26.

– Была ли возможность у «Северстали» усилить состав в дедлайн?

– Возможность была, но нас тормозили некоторые вопросы. У нас была история с Кириллом Пилипенко. С ним мы долго расставались, никак не могли его обменять. Вопрос в итоге решили, но на это ушло много времени.

Мы не сторонники того, чтобы вставлять игроку палки в колеса. Если мы видим, что этот хоккеист у нас не играет, не может себя реализовать на полную, мы спокойно его отпускаем.

Тот же Пилипенко: два предыдущих сезона забрасывал по 30 голов, в этом сезоне у него не пошло. Кириллу неоднократно давали шанс, предоставляли ему разные варианты, меняли звенья и так далее, но у него просто не пошло. В итоге у нас был выбор обменять его куда-то или продать. Но вы же сами прекрасно понимаете, что одно дело обменять, а другое – продать.

С нынешним рынком проблема кого-то купить на заработанные от такой сделки деньги. Наша стратегия – лучше поменять, пусть даже на более молодого и менее известного хоккеиста.

А некоторые клубы держат, держат у себя игроков, не дают им толком играть в КХЛ, маринуют в ВХЛ или МХЛ. Ну или при переговорах выставляют неподъемные условия: «Если хотите, то забирайте его за 100 млн». Ну, о чем мы говорим? Какие еще 100 млн? – сказал Канаков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
вы всех и всегда продаете ске . любого тренера берите, результаты будут теже..
Можно подумать, у Пилипенко в Омске поперло…
Может и не поперло. Но это уже проблема Омска.
Так-то оно так. Но непонятен пафос господина из Череповца. Можно подумать, они своим решением отпустить Пилипенко перезапустили его карьеру или подарили Омску бриллиант для взятия КГ…
Рецепт простой: рассчитывать на сввою школу и не раздавать своих игроков за плошку риса. А то распродажут полкоманды в межсезонье, а потом ноют, что другие им за три копейки своих не отдают
Интересно, когда уже эти тезисы исчезнут про рассчитывать на свою школу. Единицы после школы играют на взрослом уровне
Директор «Северстали»: «В КХЛ есть 6 топ-клубов, которые борются за Кубок Гагарина, а есть все остальные. Нельзя искусственно поднимать пол зарплат, сначала надо создать рынок игроков»
19 мая, 17:15
Директор «Северстали» об увеличении числа игр в КХЛ: «Из-за событий на Ближнем Востоке авиационный керосин взлетел в разы. На выезды нужны чартеры, расходы растут»
19 мая, 13:13
Директор «Северстали»: «Ильин уезжает в НХЛ, у него там контракт. По остальным все в процессе, работа не закончилась»
3 апреля, 19:31
