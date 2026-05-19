Директор «Северстали»: «Некоторые клубы держат у себя хоккеистов, не дают толком играть в КХЛ, маринуют в ВХЛ, МХЛ. При переговорах выставляют неподъемные условия: «Если хотите, забирайте его за 100 млн»

Директор «Северстали» высказался об обмене Кирилла Пилипенко.

Директор «Северстали» Николай Канаков высказался об обмене Кирилла Пилипенко в «Авангард » по ходу сезона-2025/26.

– Была ли возможность у «Северстали» усилить состав в дедлайн?

– Возможность была, но нас тормозили некоторые вопросы. У нас была история с Кириллом Пилипенко. С ним мы долго расставались, никак не могли его обменять. Вопрос в итоге решили, но на это ушло много времени.

Мы не сторонники того, чтобы вставлять игроку палки в колеса. Если мы видим, что этот хоккеист у нас не играет, не может себя реализовать на полную, мы спокойно его отпускаем.

Тот же Пилипенко: два предыдущих сезона забрасывал по 30 голов, в этом сезоне у него не пошло. Кириллу неоднократно давали шанс, предоставляли ему разные варианты, меняли звенья и так далее, но у него просто не пошло. В итоге у нас был выбор обменять его куда-то или продать. Но вы же сами прекрасно понимаете, что одно дело обменять, а другое – продать.

С нынешним рынком проблема кого-то купить на заработанные от такой сделки деньги. Наша стратегия – лучше поменять, пусть даже на более молодого и менее известного хоккеиста.

А некоторые клубы держат, держат у себя игроков, не дают им толком играть в КХЛ , маринуют в ВХЛ или МХЛ. Ну или при переговорах выставляют неподъемные условия: «Если хотите, то забирайте его за 100 млн». Ну, о чем мы говорим? Какие еще 100 млн? – сказал Канаков.