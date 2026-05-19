Исаев стал 5-м вратарем, одержавшим 50 побед в плей-офф КХЛ

Исаев стал пятым вратарем, одержавшим 50 побед в плей-офф КХЛ.

Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев помог команде обыграть «Ак Барс» (4:1, 3-2) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Он отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

Исаев стал пятым вратарем, одержавшим 50 побед в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Ранее это также удалось Василию Кошечкину (86), Александру Еременко (68), а также Илье Сорокину и Микко Коскинену (по 50).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Просто машина, у человека стальные нервы и физика на очень высоком уровне. Играет по 50 + матчей в регулярке и весь плэй-офф.
Хорош!
Ну игра команды располагает к такому, в защите хорошо играют
Про Третьяка такая же мысль!
По сегодняшней игре к Исаеву вопросов нет, а общие итоги его игры подведём после финала !
Ярик просто молодчики, рад за мужиков, а Даня гранитная скала!
Даня эту серию играет без ошибок, в отличии от серии с Авой. Вот теперь я вижу топ вратаря.
И еще наверняка спрашивает: а кто такой Сафонов? А, это тот, что че то орет мне после голов? Да пофиг, я ж не Серебро🤣
исай после 3 бабочек в первых 4 матчах с омском собрался и с этого времени снова стал лучшис в кхл, ментально сильный вратарь, молодец💪💪💪💪
Мощно, в свои то годы
Сурин об Исаеве и 1:2 от «Ак Барса»: «Что говорить про Даньку? Не скажу, что он допускает ошибки. Все время держит «Локомотив» в игре»
Сурин о трэш-токе Сафонова из «Ак Барса»: «Это кто вообще? Не знаю такого»
Капитан «Локомотива» Елесин забил в свои ворота в 4-й игре финала с «Ак Барсом» – шайба после сэйва Исаева попала в ногу защитнику, а от нее – в ворота. Гол записали на Галимова
