Исаев стал 5-м вратарем, одержавшим 50 побед в плей-офф КХЛ

Исаев стал пятым вратарем, одержавшим 50 побед в плей-офф КХЛ.

Голкипер «Локомотива » Даниил Исаев помог команде обыграть «Ак Барс» (4:1, 3-2) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.

Он отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

Ранее это также удалось Василию Кошечкину (86), Александру Еременко (68), а также Илье Сорокину и Микко Коскинену (по 50).