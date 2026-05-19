Исаев стал 5-м вратарем, одержавшим 50 побед в плей-офф КХЛ
Голкипер «Локомотива» Даниил Исаев помог команде обыграть «Ак Барс» (4:1, 3-2) в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина.
Он отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.
Исаев стал пятым вратарем, одержавшим 50 побед в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Ранее это также удалось Василию Кошечкину (86), Александру Еременко (68), а также Илье Сорокину и Микко Коскинену (по 50).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
Ну игра команды располагает к такому, в защите хорошо играют