«Ванкувер» уволил Фута с поста главного тренера. Клуб занял последнее место в НХЛ

«Ванкувер» уволил Адама Фута с поста главного тренера команды.

Генеральный менеджер Райан Джонсон объявил, что главный тренер Фут и ассистенты Скотт Янг, Кевин Дин и Бретт Маклин освобождены от своих обязанностей.   

В текущем сезоне команда под руководством Фута набрала 58 очков в 82 играх. Клуб занял последнее место в общей таблице лиги.

Напомним, Фут возглавил «Ванкувер» в мае 2025 года. До этого он 3 сезона работал в штабе клуба.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть «Ванкувера»
Главным тренером назначат Manny Malhotra (был ГТ фарм клуба Ванкувера), а на драфте 2026 под №3 выберут Caleb Malhotra.
Он пакистанец вообще-то, я попрошу
Надеюсь, отставка Фута означает, что главным тренером Кэнакс назначат Мэнни (Малхотру). Он уже созрел для роли главного в Ванкувере.
Это который на вбрасывание был топом ?
Он самый.
ГМ по-сути распродал команду, но крайним сделали главного тренера.
В смысле? Альвина и Рутерфорда уволили раньше)

И, главное, 9 лайков у комментария выше… Цирк. Тот самый
Практически невозможно объективно уследить за "всей НХЛ", оттого люди часто путают причинно-следственное, у них и ГМы сами себе "хвост откусывают" и прочие интересные истории.)
Ну что, становимся в очередь за Кэссиди)? Вы за ЛА, они крайние...
Фут так старался, чтобы забрать Гевина, а вы его уволили. Ну и дела.
Логично что его уволили. Вообще ничего хорошего про его работу сказать нельзя. Хорошая игра Вилландера, Сассона, Карлссона, просто меркнет на фоне деградации лидеров команды по сезону.
Наконец-то 🎆 Добрым словом вспоминать его "работу" на посту ГТ вспоминать не буду
Ща нового кринжа выберут козлом
То мешало сделать это в регулярке ?! Может у них там соглашение какой было или принцип и вот теперь Малахотра или кто то другой начнут сразу с регулярки , предсезонка не в счет
