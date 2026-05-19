«Ванкувер» уволил Фута с поста главного тренера. Клуб занял последнее место в НХЛ

«Ванкувер» уволил Адама Фута с поста главного тренера команды.

Генеральный менеджер Райан Джонсон объявил, что главный тренер Фут и ассистенты Скотт Янг, Кевин Дин и Бретт Маклин освобождены от своих обязанностей.

В текущем сезоне команда под руководством Фута набрала 58 очков в 82 играх. Клуб занял последнее место в общей таблице лиги.

Напомним, Фут возглавил «Ванкувер » в мае 2025 года. До этого он 3 сезона работал в штабе клуба.