Билялов пропустил 3 шайбы и был заменен на Арефьева в матче против «Локомотива»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов был заменен в матче против «Локомотива».

Голкипер не доиграл до конца пятый матч финальной серии Кубка Гагарина против ярославского клуба (0:3, 3-й период, 2-2 в серии).

Билялов пропустил 3 шайбы к 43-й минуте матча, после чего был заменен.

Место в воротах занял Максим Арефьев .