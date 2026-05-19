Билялов пропустил 3 шайбы и был заменен на Арефьева в матче против «Локомотива»

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов был заменен в матче против «Локомотива».

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов был заменен в игре с «Локомотивом».

Голкипер не доиграл до конца пятый матч финальной серии Кубка Гагарина против ярославского клуба (0:3, 3-й период, 2-2 в серии).

Билялов пропустил 3 шайбы к 43-й минуте матча, после чего был заменен.

Место в воротах занял Максим Арефьев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
И ведь многие болельщики Ак Барса пытались убедить перед серией что Исаев слабее Билялова. 🤦‍♂️ Билялов абсолютно средний вратарь, такое ощущение что он в клубе только потому что уроженец Татарстана
ОтветEvgeny Trifonov
Думаю так и есть
ОтветEvgeny Trifonov
Никто и не убеждал. Таблетки пьешь?
Ну к Билялову то меньше всего вопросов
С ним Кубок не взять. Он может вытащить любой матч а потом пускать бабочки в самых важный момент. Второй гол полностью его

И ещё чем он на тренировках занимается, где его выносливость. Ни один вратарь так тяжело не дышит как он. Страшно смотреть на его гримассы. Заменили, через несколько минут показывают до сих пор не отдышался.

Надеюсь в шестой Анвар не зассыт и поставит Арефьева
ОтветDdd Erf
т.е. спасений его никто не видит. Что по броскам в створ сегодня Ак барс просел, это никто не видел. Но "второй гол полностью его". рукалицо
ОтветОлеся Назарова_1117208198
Да есть у него спасения. Есть. Иногда даже метрвые берёт, но что толку от этого. Третью игру по бабочке пускает. В третьем матче гол паника с отрицательной, в четвёртом бабочка в упор сквозь ловушку, сегодня второй с острого угла в очко по моему. С минус 1 третий матч подряд считайте играем. Ещё раз повторюсь толку от пары героических спасений, при стабильно слабой игре на своих бросках.
4:1. ЛОКО разобрал Ак Барс по винтикам. Хладнокровие и мощь. С победой, мужики! 🔥🏒
Ну и зачем менять вратаря если команда в целом так себе ?
Четыре гола в атаке — надёжно в обороне. ЛОКО показал, как надо играть важные матчи. 4:1 — итог. С победой! 🔥🏒🔴🟢⚪🚂💪🏒
Билялов красавец,все правильно,надо купе себе занять побыстрее не у туалета для поездки в Казань, все грамотно
Ответvanya89
А шайбы в ворота соперника тоже Билялов должен был забивать?!
Я болельщица Локо! Но хочется сказать в защиту Билялова. Это не первый его финал. Ранее был с ЦСКА. Опыт есть, как и у Исаева.
О, однофамилец) Очень популярная фамилия на Руси
Пока Казань не подпишет качественного голкипера - кубка им не видать. Билялов нестабилен, не выручает в критические моменты. Для дублера он хорош, но как основной не тянет. в 6-й игре терять нечего уже и надо ставить Арефьева в рамку.
