  • Главный арбитр КХЛ о действиях Сурина перед голом «Локомотива»: «Обычное столкновение. Он не пытался нанести травму Миллеру, не делал умышленного действия»
Главный арбитр КХЛ высказался о действиях Егора Сурина.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2:0, 2-й перерыв, 2-2).

Перед вторым голом ярославцев нападающий Егор Сурин сбил с ног защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера. Удаления не последовало.

«Это обычное столкновение. Сурин не пытался нанести травму, не делал умышленного действия, как блокировка или удар в голову в данном эпизоде.

Поэтому судьи не остановили матч в данном эпизоде и дали продолжиться атаке», – сказал Анисимов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Миллер лучше бы ехал обороть свои ворота ,а не играл перед судьями на удаление Сурина -пока лежал ,отдыхал -команда гол пропустила на счастье Локомотиву ! Да же Гатиатулин главтренер не стал брать просмотр ,так как не поверил в нарушение Сурина !
Пересмотрел несколько раз … моё мнение-нет удаления. А вот если бы Миллер на пол секунды был побыстрей, то сам бы мог отправиться на скамейку за блокировку
Миллера за симуляцию, разве что
Какая клюшка? Ты о чем вообще?
Сурин просто ехал, Миллер столкнулся с ним и упал, а надо было играть, Сурин не толкал его
Миллер прям выключился, повезло Локо в моменте
Так это проблемы Миллера, что он выключился. Другие люди и после попадания шайбы в них не выключаются, а обороняют ворота на одной ноге.
Шикарный повтор, ничего не видно. Но даже на нем видно, что это неудачно столкновение, нарушения нет
