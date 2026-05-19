Главный арбитр КХЛ о действиях Сурина перед голом «Локомотива»: «Обычное столкновение. Он не пытался нанести травму Миллеру, не делал умышленного действия»

Главный арбитр КХЛ высказался о действиях Егора Сурина.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом » и «Ак Барсом » (2:0, 2-й перерыв, 2-2).

Перед вторым голом ярославцев нападающий Егор Сурин сбил с ног защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера . Удаления не последовало.

«Это обычное столкновение. Сурин не пытался нанести травму, не делал умышленного действия, как блокировка или удар в голову в данном эпизоде.

Поэтому судьи не остановили матч в данном эпизоде и дали продолжиться атаке», – сказал Анисимов.