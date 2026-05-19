Главный арбитр КХЛ о действиях Сурина перед голом «Локомотива»: «Обычное столкновение. Он не пытался нанести травму Миллеру, не делал умышленного действия»
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов прокомментировал эпизод в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2:0, 2-й перерыв, 2-2).
Перед вторым голом ярославцев нападающий Егор Сурин сбил с ног защитника «Ак Барса» Митчелла Миллера. Удаления не последовало.
«Это обычное столкновение. Сурин не пытался нанести травму, не делал умышленного действия, как блокировка или удар в голову в данном эпизоде.
Поэтому судьи не остановили матч в данном эпизоде и дали продолжиться атаке», – сказал Анисимов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Сурин просто ехал, Миллер столкнулся с ним и упал, а надо было играть, Сурин не толкал его