  НХЛ отклонила апелляцию «Вегаса» на санкции за нарушение политики в отношении СМИ. Клуб был лишен драфт-пика, Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов (ESPN)
НХЛ отклонила апелляцию «Вегаса» на санкции за нарушение политики в отношении СМИ. Клуб был лишен драфт-пика, Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов (ESPN)

Сегодня утром в Нью-Йорке «Голден Найтс» подали апелляцию на наложенные на них санкции, вскоре после этого было решено, что наказание останется в силе, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Напомним, лига оштрафовала главного тренера клуба Джона Тортореллу на 100 тысяч долларов и лишила команду права выбора во втором раунде драфта-2026 за «вопиющие нарушения» правил освещения плей-офф в СМИ.

15 мая клуб обыграл «Анахайм» (4-2) в серии второго раунда Кубка Стэнли. Торторелла отказался общаться со СМИ после выхода команды в финал Западной конференции. Также «Голден Найтс» не открыли раздевалку после игры. Они пригласили одного игрока в отдельную комнату для общения, еще два хоккеиста высказались на трибуне для СМИ.

Сообщалось, что ранее лига уже выносила предупреждения в адрес клуба относительно соблюдения политики в отношении СМИ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
тут вам не НБА конечно... :-)
в НБА г-н Балмер выдавал вторую зарплату своему звездуну поверх потолка, максимально цинично нарушая правила лиги, целый СЕЗОН лига делает вид, что ведет расследование, в итоге - все в лиге молчат как сдохли, НИЧЕГО по итогам "расследования" не объявлено, нет никаких санкций ни для клуба, ни для владельца, ни для игрока, зато клуб наградили 5-м выбором на сильном драфте данного года :-) картина маслом
Ну ладно, а вот если пришел на конфенцию и просто отмораживаешься. Молчишь там или несешь какую нить ахинею, тоже наказывать будут? Как наказание пояснят, или там прописано, что говорить должен?
P.S. думаю тут финансового наказания хватило бы.
ОтветOrgazmLesoruba
Их наказали за повторяющиеся нарушения после многократных предупреждений. То есть деньгами наказывать не вышло, пришлось применять санкции уровнем выше.

Что касается вопроса про молчание или ахинею - так Торторелла и молчал на конференциях, и ахинею нес, так что ответ уже имеется)
ОтветGarikus89
Надо было и дальше по этой тактике действовать, не лишились бы драфт-пика. Глупость сделали
