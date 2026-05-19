НХЛ отклонила апелляцию «Вегаса» на санкции за нарушение политики в отношении СМИ. Клуб был лишен драфт-пика, Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов (ESPN)
НХЛ отклонила апелляцию «Вегаса» на санкции за нарушение политики в отношении СМИ.
Сегодня утром в Нью-Йорке «Голден Найтс» подали апелляцию на наложенные на них санкции, вскоре после этого было решено, что наказание останется в силе, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.
Напомним, лига оштрафовала главного тренера клуба Джона Тортореллу на 100 тысяч долларов и лишила команду права выбора во втором раунде драфта-2026 за «вопиющие нарушения» правил освещения плей-офф в СМИ.
15 мая клуб обыграл «Анахайм» (4-2) в серии второго раунда Кубка Стэнли. Торторелла отказался общаться со СМИ после выхода команды в финал Западной конференции. Также «Голден Найтс» не открыли раздевалку после игры. Они пригласили одного игрока в отдельную комнату для общения, еще два хоккеиста высказались на трибуне для СМИ.
Сообщалось, что ранее лига уже выносила предупреждения в адрес клуба относительно соблюдения политики в отношении СМИ.
в НБА г-н Балмер выдавал вторую зарплату своему звездуну поверх потолка, максимально цинично нарушая правила лиги, целый СЕЗОН лига делает вид, что ведет расследование, в итоге - все в лиге молчат как сдохли, НИЧЕГО по итогам "расследования" не объявлено, нет никаких санкций ни для клуба, ни для владельца, ни для игрока, зато клуб наградили 5-м выбором на сильном драфте данного года :-) картина маслом
P.S. думаю тут финансового наказания хватило бы.
Что касается вопроса про молчание или ахинею - так Торторелла и молчал на конференциях, и ахинею нес, так что ответ уже имеется)