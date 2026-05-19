НХЛ отклонила апелляцию «Вегаса» на санкции за нарушение политики в отношении СМИ. Клуб был лишен драфт-пика, Торторелла оштрафован на 100 тысяч долларов (ESPN)

НХЛ отклонила апелляцию «Вегаса».

НХЛ отклонила апелляцию «Вегаса » на санкции за нарушение политики в отношении СМИ.

Сегодня утром в Нью-Йорке «Голден Найтс» подали апелляцию на наложенные на них санкции, вскоре после этого было решено, что наказание останется в силе, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники.

Напомним, лига оштрафовала главного тренера клуба Джона Тортореллу на 100 тысяч долларов и лишила команду права выбора во втором раунде драфта-2026 за «вопиющие нарушения» правил освещения плей-офф в СМИ.

15 мая клуб обыграл «Анахайм» (4-2) в серии второго раунда Кубка Стэнли. Торторелла отказался общаться со СМИ после выхода команды в финал Западной конференции. Также «Голден Найтс» не открыли раздевалку после игры. Они пригласили одного игрока в отдельную комнату для общения, еще два хоккеиста высказались на трибуне для СМИ.

Сообщалось, что ранее лига уже выносила предупреждения в адрес клуба относительно соблюдения политики в отношении СМИ.