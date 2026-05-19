Черкас про приз лучшему тренеру сезона: «Не удивлен, что Хартли нет в номинантах. Он получил готовую команду от Никитина, которую главное было не сломать»
Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о том, кто заслужил приз лучшему тренеру FONBET КХЛ по итогам сезона-2025/26.
Ранее стало известно, что в список претендентов вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).
«Я бы отдал награду Виктору Козлову. Мне кажется, он достоин. Он работал в очень непростых условиях. И финансовая составляющая в «Салавате» была не очень хорошая, но он с честью вышел из этого положения.
Не удивлен, что в номинантах нет Хартли, который вроде вышел в финал Кубка Гагарина. Он получил готовую команду от Никитина, кое-что подправил, но в целом у него была готовая команда, которую главное было не сломать.
У Козлова же была немного другая ситуация. Он проявил тренерскую мудрость и мастерство, «Салават» играл неплохо», – сказал Черкас.
