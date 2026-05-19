Черкас про приз лучшему тренеру сезона: «Не удивлен, что Хартли нет в номинантах. Он получил готовую команду от Никитина, которую главное было не сломать»

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас поделился мнением о том, кто заслужил приз лучшему тренеру FONBET КХЛ по итогам сезона-2025/26.

Ранее стало известно, что в список претендентов вошли Анвар Гатиятулин («Ак Барс»), Виктор Козлов («Салават Юлаев») и Андрей Разин («Металлург»).

«Я бы отдал награду Виктору Козлову. Мне кажется, он достоин. Он работал в очень непростых условиях. И финансовая составляющая в «Салавате» была не очень хорошая, но он с честью вышел из этого положения.

Не удивлен, что в номинантах нет Хартли, который вроде вышел в финал Кубка Гагарина. Он получил готовую команду от Никитина, кое-что подправил, но в целом у него была готовая команда, которую главное было не сломать.

У Козлова же была немного другая ситуация. Он проявил тренерскую мудрость и мастерство, «Салават» играл неплохо», – сказал Черкас.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Vprognoze.ru
Ну и что? Мало ли примеров, когда тренер, получив чемпионскую команду проваливался? Михалев в Салавате, Назаров в СКА, Рирден в Вашингтоне - это только из того что сразу в голову приходит. С "готовой командой" тоже нужно уметь работать. Про Козлова по делу, про Хартли - несправедливо
Михалев в Салавате не корректный пример, он как раз таки и создал чемпионскую команду, которая взяла кубок в 2008.
Как раз таки Михалев пришел в 2012 году в чемпионскую команду, в итоге по ходу сезона ушел в отставку, и освободил место Сафину.
По мне так Хартли вне конкуренции в нашей лиге
остальные за 2 место и номинируются
Роман Борисович лучший! Ларионов все продудонил в ска после него
Если смотреть внимательно на игру Локомотива ,то она при Хартли стала иной чем при Никитине -более агрессивной с подключением защитников в зону соперников в атаке ! Схожесть в том ,что состав остался тот же , но более злей в силовых так же приёмах !
У Козлова было столько проблем и перезапусков сбитых лётчиков и ротации состава и Салават шёл на последнем месте никто не думал что Салават пройдет в плей оф а Салават вышел во второй круг где попал под каток Локомотива... Спасибо Виктору Николаевичу и вратарю Вязовому... Отдельное спасибо маленькой звездочке Жаровскому парень хоть и молодой но не по годам умный... Вот эти парни везде номинанты на свои премии.Конечно не надо забывать и Женю Кузнецова который помог команде во второй круг плей она но на большее его не хватило. Женя как бы тебя не хаяли ты всё равно красавчик....
а Никитин взял готовую команду от Воробьева и на его багаже прошел первый раунд
Козлов должен взять!
Из готовой команды можно сделать уг, что легко сделали бы условный Назаров, Ротенберг, Светлов, Ларионов и пр. А сохранить ту игру что была вот это класс и уровень тренера!
Как они не любят Хартли
Хватит уже говорить о багаже Никитина. Состав по фамилия тот же игра другая, более агрессивная, с перекосом на атаку, а не защиту. Козлов вне конкуренции лучший.
