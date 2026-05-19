Ротенберг о финале Кубка Гагарина: «Легко могут дотянуть до 7-го матча. У «Локомотива» команда помоложе, они показывают хоккей с точки зрения будущего, ребята приглашаются в сборную»

Главный тренер «России 25», член совета директоров «Динамо » Роман Ротенберг высказался о финале Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-2 в серии).

– Сегодня важная игра. Обе команды сильные. Хорошо знаю всех ребят, в тренерском штабе работают близкие мне люди.

У «Локомотива » команда помоложе, они все-таки показывают хоккей с точки зрения будущего, и ребята все приглашаются в сборную.

– До седьмого матча дотянут?

– Легко могут дотянуть. Равные команды играют, – сказал Ротенберг.