Ротенберг о финале Кубка Гагарина: «Легко могут дотянуть до 7-го матча. У «Локомотива» команда помоложе, они показывают хоккей с точки зрения будущего, ребята приглашаются в сборную»
Роман Ротенберг высказался о финале Кубка Гагарина-2026.
Главный тренер «России 25», член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг высказался о финале Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-2 в серии).
– Сегодня важная игра. Обе команды сильные. Хорошо знаю всех ребят, в тренерском штабе работают близкие мне люди.
У «Локомотива» команда помоложе, они все-таки показывают хоккей с точки зрения будущего, и ребята все приглашаются в сборную.
– До седьмого матча дотянут?
– Легко могут дотянуть. Равные команды играют, – сказал Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Кого в сборную вызывать..
А не в эту чепушь "Россия 26"