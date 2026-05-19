  • Ротенберг о финале Кубка Гагарина: «Легко могут дотянуть до 7-го матча. У «Локомотива» команда помоложе, они показывают хоккей с точки зрения будущего, ребята приглашаются в сборную»
Роман Ротенберг высказался о финале Кубка Гагарина-2026.

Главный тренер «России 25», член совета директоров «Динамо» Роман Ротенберг высказался о финале Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Ак Барсом» (2-2 в серии). 

– Сегодня важная игра. Обе команды сильные. Хорошо знаю всех ребят, в тренерском штабе работают близкие мне люди.

У «Локомотива» команда помоложе, они все-таки показывают хоккей с точки зрения будущего, и ребята все приглашаются в сборную.

– До седьмого матча дотянут?

– Легко могут дотянуть. Равные команды играют, – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
А какая у будущего точка зрения? С которой играет Локомотив).
Прям завтра в сборную вызывай!
Ответличные рекорды это не хоккей
Прям завтра в сборную вызывай!
Хартли оказывается ему близкий друг,о боже Хартли об этом знает
Ничего, Жамнов разберётся без Марины
Кого в сборную вызывать..
А не в эту чепушь "Россия 26"
ну нашли кого спросить. Бузовы кончились?
С какой ещё точки зрения будущего
