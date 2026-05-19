Хартли об Иванове: «У него была операция сегодня. Сезон для него закончился»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подтвердил, что нападающий Георгий Иванов пропустит остаток финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2-2) из-за травмы.

Во втором периоде четвертой игры форвард казанцев Дмитрий Кателевский въехал в Иванова. Игрок «Локомотива » упал на лед и схватился за правый голеностоп. Он покинул площадку в сопровождении врачей.

«Сегодня у него была операция, поэтому, к сожалению, сезон для него закончился.

Мы с ним на связи, поддерживаем его. Завтра он уже присоединится к команде», – сказал Хартли.

В текущем плей-офф FONBET КХЛ Иванов провел 20 матчей и набрал 9 (4+5) очков при полезности «минус 1» и 17:48 в среднем на льду.