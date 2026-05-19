Хартли об Иванове: «У него была операция сегодня. Сезон для него закончился»

Боб Хартли подтвердил, что Георгий Иванов пропустит остаток сезона.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли подтвердил, что нападающий Георгий Иванов пропустит остаток финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2-2) из-за травмы.

Во втором периоде четвертой игры форвард казанцев Дмитрий Кателевский въехал в Иванова. Игрок «Локомотива» упал на лед и схватился за правый голеностоп. Он покинул площадку в сопровождении врачей.

«Сегодня у него была операция, поэтому, к сожалению, сезон для него закончился.

Мы с ним на связи, поддерживаем его. Завтра он уже присоединится к команде», – сказал Хартли.

В текущем плей-офф FONBET КХЛ Иванов провел 20 матчей и набрал 9 (4+5) очков при полезности «минус 1» и 17:48 в среднем на льду.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Гоше скорейшего выздоровления!
Жора,здоровья Вам! Всё будет хорошо!
