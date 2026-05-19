Ротенберг о сыне Радулова в академии «Красная Машина Юниор»: «Рады, что профессиональные игроки отдают нам своих детей на воспитание. Это говорит об огромном доверии»

Ротенберг высказался о сыне Радулова в академии «Красная Машина Юниор».

Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о том, что в академии «Красная Машина Юниор» занимается сын форварда «Локомотива » Александра Радулова .

– В вашей академии «Красная Машина Юниор» растет и занимается хоккеем сын Александра Радулова – Макар. Он может стать таким же талантливым, как и папа?

– Мы очень благодарны, что Александр отдал сына к нам в академию. А племянник Саши играет в нашей академии в Санкт‑Петербурге. И его брат Игорь Радулов тренирует там детей 2014 года рождения – в школе «Красная Машина Юниор» Фрунзенского района.

И отец Саши помогает по селекции. Он же воспитал двух братьев, которые играли в КХЛ . Радулов‑старший прекрасно знает, как воспитывать детей. Нам нужен его опыт, и мы благодарны, что Валерий Радулов нам помогает.

Еще рано говорить, получится ли из Макара лучшая версия отца. Но мы рады тому, что мальчик любит хоккей и получает от игры удовольствие, с радостью ходит на тренировки. Очень здорово, что и Александр приезжает к нам в академию, мы с ним общаемся. И рады тому, что многие профессиональные игроки отдают нам своих детей на воспитание. Это говорит об огромном доверии к нашей академии «Красная Машина Юниор». Для нас это самый большой комплимент и показатель, – сказал Ротенберг.