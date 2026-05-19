Ротенберг о сыне Радулова в академии «Красная Машина Юниор»: «Рады, что профессиональные игроки отдают нам своих детей на воспитание. Это говорит об огромном доверии»

Первый вице‑президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался о том, что в академии «Красная Машина Юниор» занимается сын форварда «Локомотива» Александра Радулова.

– В вашей академии «Красная Машина Юниор» растет и занимается хоккеем сын Александра Радулова – Макар. Он может стать таким же талантливым, как и папа?

– Мы очень благодарны, что Александр отдал сына к нам в академию. А племянник Саши играет в нашей академии в Санкт‑Петербурге. И его брат Игорь Радулов тренирует там детей 2014 года рождения – в школе «Красная Машина Юниор» Фрунзенского района.

И отец Саши помогает по селекции. Он же воспитал двух братьев, которые играли в КХЛ. Радулов‑старший прекрасно знает, как воспитывать детей. Нам нужен его опыт, и мы благодарны, что Валерий Радулов нам помогает.

Еще рано говорить, получится ли из Макара лучшая версия отца. Но мы рады тому, что мальчик любит хоккей и получает от игры удовольствие, с радостью ходит на тренировки. Очень здорово, что и Александр приезжает к нам в академию, мы с ним общаемся. И рады тому, что многие профессиональные игроки отдают нам своих детей на воспитание. Это говорит об огромном доверии к нашей академии «Красная Машина Юниор». Для нас это самый большой комплимент и показатель, – сказал Ротенберг.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

однако Кудашов вам своего сына не доверил)))
ОтветОльга Лебедева_1116766866
Тем самым ранил меня в самое сердечко!
Негодяй!
ОтветPoмaн Ротенберг
"какой позор, мистер Грэй!" (с)
Многие!! Проф хоккеисты.. Отдают!
"имена, фамилии Вер, можешь назвать?"
10-20, так для начала)
Раз "многие"
ОтветГолуби в траве
Роман Ротенберг, Александр Радулов.
ОтветПрессуха Ротенберга
Вполне...
В Ярославле сильная школа, не понятно чего не отдал туда
ОтветLebron63
Кто в Москве не бывал, красоты не видал
У сына всё есть, а папа был голодным мальчиком, до сих пор в шоке от того как Радулов горит игрой.
Если к сыну от папы перейдёт такое же здоровье , бойцовский характер и любовь к игре в хоккей ,то может продлить семейную династию успешного хоккеиста -пожелаем ему этого !
Кумовство
Он же в Локомотиве занимается.
ДЮСШ Локомотива сильнее в любом возрасте и они тоже играют в чемпионате Москвы.
