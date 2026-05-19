  • Бабаев о слухах, что Кудашов не видит Голышева в «Автомобилисте»: «Это неправда. У них была позитивная встреча»
Агент Голышева опроверг слухи, что игрок может покинуть «Автомобилист».

Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева, опроверг информацию о том, что игрок может покинуть команду.

Сорк контракта форварда рассчитан до 31 мая 2029 года.

– Появились слухи, что новый главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов не видит Анатолия Голышева в команде…

– Это неправда. У них была хорошая, позитивная встреча, и Кудашов сказал: «Я на тебя рассчитываю, ты местный и должен вести за собой. Все зависит от тебя, как ты себя проявишь».

Никаких предубеждений у Кудашова нет. Я разговаривал и с руководством клуба, и там сказали, что никакой почвы под этими слухами нет, – сказал Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Этому агенту уже давно никто не верит
