Бабаев о слухах, что Кудашов не видит Голышева в «Автомобилисте»: «Это неправда. У них была позитивная встреча»
Агент Голышева опроверг слухи, что игрок может покинуть «Автомобилист».
Агент Шуми Бабаев, представляющий интересы нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева, опроверг информацию о том, что игрок может покинуть команду.
Сорк контракта форварда рассчитан до 31 мая 2029 года.
– Появились слухи, что новый главный тренер «Автомобилиста» Алексей Кудашов не видит Анатолия Голышева в команде…
– Это неправда. У них была хорошая, позитивная встреча, и Кудашов сказал: «Я на тебя рассчитываю, ты местный и должен вести за собой. Все зависит от тебя, как ты себя проявишь».
Никаких предубеждений у Кудашова нет. Я разговаривал и с руководством клуба, и там сказали, что никакой почвы под этими слухами нет, – сказал Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
