«Тампа» продлила контракт с Грошевым на 2 года. Кэпхит – 875 тысяч долларов
Защитник Максим Грошев подписал новый контракт с «Тампой».
Срок двустороннего соглашения рассчитан на 2 года. По данным PuckPedia, зарплата на уровне НХЛ составит 875 тысяч долларов в год в среднем.
В сезоне-2025/26 Грошев сыграл 2 матча в НХЛ и сделал 1 передачу.
В АХЛ он провел 62 игры с учетом плей-офф и набрал 22 (3+19) очка.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Тампы»
Грошев, конечно, уже не мальчик, ему 24. Но, возможно, у него еще что-то получится