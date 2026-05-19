«Тампа» продлила контракт с Грошевым на 2 года. Кэпхит – 875 тысяч долларов

Максим Грошев продлил контракт с «Тампой».

Защитник Максим Грошев подписал новый контракт с «Тампой ».

Срок двустороннего соглашения рассчитан на 2 года. По данным PuckPedia, зарплата на уровне НХЛ составит 875 тысяч долларов в год в среднем.

В сезоне-2025/26 Грошев сыграл 2 матча в НХЛ и сделал 1 передачу.

В АХЛ он провел 62 игры с учетом плей-офф и набрал 22 (3+19) очка.