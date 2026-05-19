«Тампа» продлила контракт с Грошевым на 2 года. Кэпхит – 875 тысяч долларов

Максим Грошев продлил контракт с «Тампой».

Защитник Максим Грошев подписал новый контракт с «Тампой».

Срок двустороннего соглашения рассчитан на 2 года. По данным PuckPedia, зарплата на уровне НХЛ составит 875 тысяч долларов в год в среднем. 

В сезоне-2025/26 Грошев сыграл 2 матча в НХЛ и сделал 1 передачу.

В АХЛ он провел 62 игры с учетом плей-офф и набрал 22 (3+19) очка.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Тампы»
Важно отметить, что Грошев уже второй сезон играет как защитник. Все годы до этого он был форвардом. Да, были примеры относительно эпизодического использования того же Сергея Федорова защитником, но чтобы игрок полностью менял позицию - случай уникальный.

Грошев, конечно, уже не мальчик, ему 24. Но, возможно, у него еще что-то получится
ОтветSpit@ma
Из наших в НХЛ вспоминается случай Мироманова ещё, но ему позицию сменили раньше
