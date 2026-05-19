«Монреаль» в 53-й раз вышел в предфинальный раунд Кубка Стэнли – рекорд НХЛ. У «Бостона» второе место – 42

«Монреаль» в 53-й раз вышел в предфинальный раунд Кубка Стэнли.

«Монреаль » победил в серии с «Баффало » (4-3) и в 53-й раз в истории клуба вышел в предфинальный раунд Кубка Стэнли, обновив рекорд НХЛ.

Второе место по этому показателю занимает «Бостон » – 42 выхода.

В предыдущий раз «Канадиенс» добирались до этого этапа в 2021 году. Тогда канадский клуб пробился в финал, где уступил «Тампе» (1-4 в серии).

Сейчас «Монреаль» проведет финальную серию Восточной конференции против «Каролины». Первая игра состоится в ночь с 21 на 22 мая.

