«Монреаль» в 53-й раз вышел в предфинальный раунд Кубка Стэнли – рекорд НХЛ. У «Бостона» второе место – 42
«Монреаль» победил в серии с «Баффало» (4-3) и в 53-й раз в истории клуба вышел в предфинальный раунд Кубка Стэнли, обновив рекорд НХЛ.
Второе место по этому показателю занимает «Бостон» – 42 выхода.
В предыдущий раз «Канадиенс» добирались до этого этапа в 2021 году. Тогда канадский клуб пробился в финал, где уступил «Тампе» (1-4 в серии).
Сейчас «Монреаль» проведет финальную серию Восточной конференции против «Каролины». Первая игра состоится в ночь с 21 на 22 мая.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
