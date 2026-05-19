Ян покинет «Салават» и станет свободным агентом (Артур Хайруллин)

Ян покинет «Салават» и станет свободным агентом.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, форвард «Салавата Юлаева » Деннис Ян покинет клуб и выйдет на рынок свободных агентов.

29-летний хоккеист провел два сезона в уфимской команде. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ он набрал 12 (8+4) очков за 38 матчей при полезности «минус 11».

В плей-офф Ян сыграл четыре матча и не отметился результативными действиями при полезности «минус 4».

