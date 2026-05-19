0

Ян покинет «Салават» и станет свободным агентом (Артур Хайруллин)

Ян покинет «Салават» и станет свободным агентом.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, форвард «Салавата Юлаева» Деннис Ян покинет клуб и выйдет на рынок свободных агентов.

29-летний хоккеист провел два сезона в уфимской команде. В минувшем FONBET чемпионате КХЛ он набрал 12 (8+4) очков за 38 матчей при полезности «минус 11».

В плей-офф Ян сыграл четыре матча и не отметился результативными действиями при полезности «минус 4».

Лабанк близок к подписанию контракта с «Салаватом Юлаевым» на сезон (Артур Хайруллин)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoКХЛ
logoвозможные переходы
logoСалават Юлаев
logoДеннис Ян

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
первый сезон был хорош, второй неочень ((. Нужно с вертикали поднимать своих
Бутузов, Хохряков, Ян, Хохлачев покинут Салават Юлаев
ОтветOrzSvarchik
Бутузов, Хохряков, Ян, Хохлачев покинут Салават Юлаев
Из этой компании я бы все таки оставил Хохлачева, хотя бы для длины скамейки.
Мне кажется для игры СЮ он подходит более чем...
ОтветСода-Салават
Из этой компании я бы все таки оставил Хохлачева, хотя бы для длины скамейки. Мне кажется для игры СЮ он подходит более чем...
ну двоякое впечатление оставил ему давали шансы он не воспользовался на полную как он умеет
Игрок одного сезона ... так было и в Торпедо
Второй сезон провёл хуже первого, успехов ему в карьере
ему только в бейсбол, умеет палками махать
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексеев может вернуться в «Салават» из фарма «Питтсбурга». 26-летнему защитнику осталось договориться об условиях (Михаил Зислис)
18 мая, 08:27
Лабанк близок к подписанию контракта с «Салаватом Юлаевым» на сезон (Артур Хайруллин)
13 мая, 11:28
Пименов перейдет из «Салавата» в «Адмирал» («СЭ»)
9 мая, 18:12
Рекомендуем
Главные новости
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Он просто зажигалка. Иметь такого игрока – привилегия для «Локомотива»
1 минуту назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
25 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
32 минуты назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
13 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
40 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
53 минуты назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем