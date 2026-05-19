Глазачев о «Локомотив» – «Ак Барс»: «Один из самых интересных финалов в истории. Игра идет от ножа, серия может продлиться 7 матчей»

Глазачев о «Локомотив» – «Ак Барс»: один из самых интересных финалов в истории.

Бывший нападающий «Ак Барса » и «Локомотива » Константин Глазачев высказался о финальной серии Кубка Гагарина между ярославцами и казанцами.

Счет в противостоянии 2-2, пятая игра пройдет 19 мая в Ярославле.

«Локомотив» и «Ак Барс» доказывают, что они достойны финала. Это очень интересная серия, которая может продлиться до семи матчей.

Один из самых интересных финалов в истории. «Ак Барс» не отпускает от себя соперника и всегда борется до последнего. Игра идет от ножа», – сказал Глазачев .

Форвард «Локомотива» Иванов пропустит остаток финальной серии Кубка Гагарина из-за травмы (Артур Хайруллин)