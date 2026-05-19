Глазачев о «Локомотив» – «Ак Барс»: «Один из самых интересных финалов в истории. Игра идет от ножа, серия может продлиться 7 матчей»
Бывший нападающий «Ак Барса» и «Локомотива» Константин Глазачев высказался о финальной серии Кубка Гагарина между ярославцами и казанцами.
Счет в противостоянии 2-2, пятая игра пройдет 19 мая в Ярославле.
«Локомотив» и «Ак Барс» доказывают, что они достойны финала. Это очень интересная серия, которая может продлиться до семи матчей.
Один из самых интересных финалов в истории. «Ак Барс» не отпускает от себя соперника и всегда борется до последнего. Игра идет от ножа», – сказал Глазачев.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
