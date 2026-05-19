Маккиннон – главный претендент на «Конн Смайт» по версии Daily Faceoff. Марнер – 2-й, Андерсен – 3-й, Айкел – 6-й, Добеш – 7-й

Маккиннон – главный претендент на «Конн Смайт» по версии Daily Faceoff.

Журналисты Daily Faceoff назвали фаворитов в борьбе за «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Нэтан Маккиннон , «Колорадо»;

2. Митч Марнер , «Вегас»;

3. Фредерик Андерсен , «Каролина»;

4. Лэйн Хатсон , «Монреаль»;

5. Мартин Нечас , «Колорадо»;

6. Джек Айкел , «Вегас»;

7. Якуб Добеш , «Монреаль»;

8. Тэйлор Холл , «Каролина»;

9. Логан Станковен , «Каролина»;

10. Джексон Блэйк , «Каролина».

