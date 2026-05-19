  • Маккиннон – главный претендент на «Конн Смайт» по версии Daily Faceoff. Марнер – 2-й, Андерсен – 3-й, Айкел – 6-й, Добеш – 7-й
Журналисты Daily Faceoff назвали фаворитов в борьбе за «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку Кубка Стэнли.

Топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Нэтан Маккиннон, «Колорадо»;

2. Митч Марнер, «Вегас»;

3. Фредерик Андерсен, «Каролина»;

4. Лэйн Хатсон, «Монреаль»;

5. Мартин Нечас, «Колорадо»;

6. Джек Айкел, «Вегас»;

7. Якуб Добеш, «Монреаль»;

8. Тэйлор Холл, «Каролина»;

9. Логан Станковен, «Каролина»;

10. Джексон Блэйк, «Каролина».

«Сэйбрс» – герои, но у «Монреаля» больше оружия. 5 итогов яркой серии Востока

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
Дорофеева даже в десятке нет...
И Ньюхука
После финалов конференций список куда актуальнее будет, сейчас это гадание на кофейном гуще
Согласен. Когда Вегас выбъет Колорадо, Марнер будет топ 1, с отрывом.
Буду топить за Вегас, за Дорофеева. Он единственный из наших кто в теории может зацепиться за Конн Смайт.
При такой игре Марнера у него шансов примерно 0.
Дорофееву все ровно не дадут Кон Смайт.
ну глупости же
Шансы должны учитывать степень вороятности прохода в финал и победы в нем. Получается, что шансы и Вегаса, и Колорадр оценивают выше, чем любой из команд Врстока. В нижней части рейтинга вообще непонятки. Учитывая, что даже в случае победы от команды получит только один игрок, не совсем понятно, на что опирается прогноз.
Каким образов Станковен ниже Айкела, Холла, Доби ша, Хатсона, Нечаса, когда у него 7 голов в 8 матчах?
Высоко высоко Станковен, всего с 7 голами в десятке, Дорофеева с 9!!! голами нет в 10, Станковен всего с 7 должен быть ниже)))
с 7 в 8 матчах. Или нужно просерать матчи, чтобы быть выше?
Как хочется чтобы Дорофеев сделал в финале конференции еще пару дублей ,и хет трик , и Вегас прошел Колорадо . Потом та же схема в финале . И пусть это фантастика ненаучная , но подумать можно , инструменты у него для этого есть . По моему рекорд в плей офф 19 голов , вот его побить было бы эпично
еще не вечер. Финал далеко впереди
Не фига пока прогнозировать. Финал все поменяет в корни.

И еще прикольно, что в 10-ке нет лучшего бомбардира пока. Ну лишняя мотивация для Павла)
