Ротенберг о ЧМ-2026: «Видел обзоры, знаю результаты. У нас свой чемпионат мира, но для детей – Кубок Третьяка»
Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что пока не смотрел матчи чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии с 15 по 31 мая.
С 11 по 17 мая в Москве и Красногорске состоялся «Кубок Владислава Третьяка». В турнире сыграли 12 команд не старше 12 лет из России и Беларуси.
– Вы успеваете смотреть чемпионат мира по хоккею? Какие первые впечатления?
– Если честно, я не смотрел еще игры. Видел только обзоры дня. Просто не было времени, мы занимались организацией Кубка Третьяка. У нас свой чемпионат мира, но для детей. Очень много работы.
Результаты я знаю. Мы всегда смотрим, изучаем соперников. Будем брать на вооружение те вещи, которые могут развивать наш российский хоккей, – сказал Ротенберг.
- а чемпионат мира вы смотрите?
- нет!
Вот просто не понимаю если он так рвется ему нужно дать ту отрасль где он реально как менеджер покажет результат.
Хоккей это не его масштаба забота.
Я вижу ориентир..
Я знаю результат
Ну а, как тренер я слабоват...