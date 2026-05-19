  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг о ЧМ-2026: «Видел обзоры, знаю результаты. У нас свой чемпионат мира, но для детей – Кубок Третьяка»
0

Ротенберг о ЧМ-2026: «Видел обзоры, знаю результаты. У нас свой чемпионат мира, но для детей – Кубок Третьяка»

Ротенберг о ЧМ-2026: видел обзоры, знаю результаты.

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что пока не смотрел матчи чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии с 15 по 31 мая.

С 11 по 17 мая в Москве и Красногорске состоялся «Кубок Владислава Третьяка». В турнире сыграли 12 команд не старше 12 лет из России и Беларуси.

– Вы успеваете смотреть чемпионат мира по хоккею? Какие первые впечатления?

– Если честно, я не смотрел еще игры. Видел только обзоры дня. Просто не было времени, мы занимались организацией Кубка Третьяка. У нас свой чемпионат мира, но для детей. Очень много работы.

Результаты я знаю. Мы всегда смотрим, изучаем соперников. Будем брать на вооружение те вещи, которые могут развивать наш российский хоккей, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о детском хоккее: «Наши таланты должны играть дома, чтобы школы США и Канады не смогли бы их переманить. Потому что в России лучше. Просто лучше и все»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Кубок Третьяка
logoЧМ по хоккею
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoМатч ТВ
детский хоккей

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Зря не смотрит. Мог бы улучшить статистику просмотренных матчей).
Ответagentkuper
Зря не смотрит. Мог бы улучшить статистику просмотренных матчей).
и не только эту статистику)))))
Ответagentkuper
Зря не смотрит. Мог бы улучшить статистику просмотренных матчей).
- Мы всегда смотрим, изучаем соперников.
- а чемпионат мира вы смотрите?
- нет!
Почему Романа Борисовича не поставят во главу Автоваза?
Вот просто не понимаю если он так рвется ему нужно дать ту отрасль где он реально как менеджер покажет результат.
Хоккей это не его масштаба забота.
Ответxforstx
Почему Романа Борисовича не поставят во главу Автоваза? Вот просто не понимаю если он так рвется ему нужно дать ту отрасль где он реально как менеджер покажет результат. Хоккей это не его масштаба забота.
Вротенбергу лучшая профессия это пресс-секретарь
Ответxforstx
Почему Романа Борисовича не поставят во главу Автоваза? Вот просто не понимаю если он так рвется ему нужно дать ту отрасль где он реально как менеджер покажет результат. Хоккей это не его масштаба забота.
можно а зачем?
У величайшего тренера современности сознание раздвояется: не знает за кого болеть - англичан или финнов….
Видел обзоры, знаю результаты. Вот так я стал тренером, ☝️- Йозик Марино.
ОтветСамолётные ноги Йозе Марины
Видел обзоры, знаю результаты. Вот так я стал тренером, ☝️- Йозик Марино.
Я знаю пароль
Я вижу ориентир..
ОтветГолуби в траве
Я знаю пароль Я вижу ориентир..
Я видел обзор
Я знаю результат
Ну а, как тренер я слабоват...
Долбач тошнотворный
Я не понимаю - почему у нас ещё нет в хоккейном календаре Кубка Ротенберга???
Ромка познал хоккей настолько, что какой то ЧМ ничему не сможет научить гения.
ОтветАлексей Тор
Ромка познал хоккей настолько, что какой то ЧМ ничему не сможет научить гения.
не не не надо забирать славу у другого)) у нас только один познавший досконально хоккей из балашихи))
романа бесит, что никто не смотрит турнир, который он организовал для своего сына..как же так, черствые вы люли))
ОтветОльга Лебедева_1116766866
романа бесит, что никто не смотрит турнир, который он организовал для своего сына..как же так, черствые вы люли))
Да вообще иногагенты.
ОтветVladimir Arshanov
Да вообще иногагенты.
может просто нам интересен другой детский турнир например Кубок Овечкина)))
Хорошо, что не сказал, у нас тут своя отдельная Вселенная, нам не до чемпионатов мира)) хотя, думаю, скоро скажет
У них нет только ЧМ свой, они вообще в своём собственном, оторванном от реальности, мире живут.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о ЧМ-2026: «Из‑за отсутствия России упала конкуренция – коллеги из США и Канады это подтвердили. Помним великие суперсерии, команду мечты «Красная Машина». Так все начиналось»
19 мая, 12:14
Ротенберг о Демидове: «Все его награды еще впереди. Наши бьются кость в кость с канадцами и американцами, чтобы получить опыт и побеждать их на ЧМ и ОИ»
19 мая, 10:59
Рекомендуем
Главные новости
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Он просто зажигалка. Иметь такого игрока – привилегия для «Локомотива»
1 минуту назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
25 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
32 минуты назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
13 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
40 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
53 минуты назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем