Ротенберг о ЧМ-2026: «Видел обзоры, знаю результаты. У нас свой чемпионат мира, но для детей – Кубок Третьяка»

Ротенберг о ЧМ-2026: видел обзоры, знаю результаты.

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что пока не смотрел матчи чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии с 15 по 31 мая.

С 11 по 17 мая в Москве и Красногорске состоялся «Кубок Владислава Третьяка». В турнире сыграли 12 команд не старше 12 лет из России и Беларуси.

– Вы успеваете смотреть чемпионат мира по хоккею? Какие первые впечатления?

– Если честно, я не смотрел еще игры. Видел только обзоры дня. Просто не было времени, мы занимались организацией Кубка Третьяка . У нас свой чемпионат мира, но для детей. Очень много работы.

Результаты я знаю. Мы всегда смотрим, изучаем соперников. Будем брать на вооружение те вещи, которые могут развивать наш российский хоккей, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о детском хоккее: «Наши таланты должны играть дома, чтобы школы США и Канады не смогли бы их переманить. Потому что в России лучше. Просто лучше и все»