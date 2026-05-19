  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард «Локомотива» Иванов пропустит остаток финальной серии Кубка Гагарина из-за травмы (Артур Хайруллин)
0

Форвард «Локомотива» Иванов пропустит остаток финальной серии Кубка Гагарина из-за травмы (Артур Хайруллин)

Форвард «Локомотива» Иванов пропустит остаток Кубка Гагарина из-за травмы.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, нападающий «Локомотива» Георгий Иванов досрочно завершил сезон из-за травмы. Он не сыграет в оставшейся части финальной серии Кубка Гагарина против «Ак Барса» (2-2).

Во втором периоде четвертой игры форвард казанцев Дмитрий Кателевский въехал в Иванова. Игрок «Локомотива» упал на лед и схватился за правый голеностоп. Он покинул площадку в сопровождении врачей.

В текущем плей-офф FONBET КХЛ Иванов провел 20 матчей и набрал 9 (4+5) очков при полезности «минус 1» и 17:48 в среднем на льду.

Кубок Гагарина. «Локомотив» примет «Ак Барс» в 5-м матче финала при 2-2 в серии. Онлайн-трансляция начнется в 19:00

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoГеоргий Иванов
logoКХЛ
logoАк Барс
травмы
logoЛокомотив

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Большая потеря для Локомотива
Жора один из тех игроков Локомотива, кто бился за шайбу и победу в любом эпизоде - очень жаль, что не доиграл финал !
В регулярке бы не сильно сказалось и не столь важной была бы потеря Иванова,а в плове это очень серьёзная потеря,учитывая ограниченное число матчей
Теперь парни должны биться за себя и за Жору. Большая потеря для Локомотива.
Серьёзная потеря для Ярославля.
Здоровья Жоре. Теперь нужно биться и за себя и за него. Вперед Локо!
Потеря. Огромная потеря
Человек основополагающий во 2 звене. При потере его надо перекраивать 2 звена. Выводить Красовского либо молодого.
Очень серьезная потеря😔
Огромная потеря, очень недооцененный хоккеист.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хартли про 1:2 с «Ак Барсом»: «Локомотив» играл не очень хорошо, но у нас есть характер. Иванов пройдет обследование. Георгий – воин, будет сражаться, если сможет выйти на лед»
17 мая, 15:23
Иванов после 1:5 «Локомотива» от «Ак Барса»: «Зачем реагировать на дешевые провокации? Наше дело – играть в хоккей, воевать»
13 мая, 20:27
Иванов о 4:2 с «Авангардом»: «Драк было достаточно, мы должны были начать играть в хоккей. Серебряков не казался заколдованным вратарем, «Локомотиву» надо было реализовывать 1-е большинство»
28 апреля, 19:06
Рекомендуем
Главные новости
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Он просто зажигалка. Иметь такого игрока – привилегия для «Локомотива»
1 минуту назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
25 минут назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
32 минуты назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
сегодня, 16:52
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
13 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
40 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
53 минуты назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем