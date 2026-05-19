Глава «Полипласта» о том, что «Лада» остается в КХЛ: «Благодарю болельщиков за поддержку и терпение. Сезон оказался непростым, но мы настроены развивать хоккей в регионе»

Глава «Полипласта» о «Ладе» в КХЛ: настроены развивать хоккей в регионе.

Председателя совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов подтвердил , что «Лада » сыграет в следующем сезоне FONBET КХЛ.

«Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и терпение. Мы понимаем, что этот сезон оказался непростым и не все ожидания были оправданы. Тем не менее, совместно с клубом и Правительством Самарской области мы настроены на продолжение развития хоккея в регионе.

Мы приложим все усилия, чтобы в следующем сезоне команда порадовала болельщиков новыми победами», – сказал Шамсутдинов.

«Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем (Артур Хайруллин)