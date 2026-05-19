Глава «Полипласта» о том, что «Лада» остается в КХЛ: «Благодарю болельщиков за поддержку и терпение. Сезон оказался непростым, но мы настроены развивать хоккей в регионе»
Председателя совета директоров ГК «Полипласт» Александр Шамсутдинов подтвердил, что «Лада» сыграет в следующем сезоне FONBET КХЛ.
«Прежде всего, хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку и терпение. Мы понимаем, что этот сезон оказался непростым и не все ожидания были оправданы. Тем не менее, совместно с клубом и Правительством Самарской области мы настроены на продолжение развития хоккея в регионе.
Мы приложим все усилия, чтобы в следующем сезоне команда порадовала болельщиков новыми победами», – сказал Шамсутдинов.
«Лада» сыграет в следующем сезоне КХЛ. Сообщалось, что клуб может перейти в ВХЛ из-за финансовых проблем (Артур Хайруллин)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Лады»
"его" чиновники выходят на федеральный уровень сейчас через самарский регион из Тулы; так что просто торг;
им кресла, в замен плюшки по социалке, они не хотели еще ВХЛ оплачивать так как там есть Тульская команда - своя
ВХЛ скинули и все)
грамотные торгаши