Каменский о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию: «Отрицательно отношусь, ребята совершают там хоккейный подвиг. Настанет время, нам снова разрешат»

Каменский о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию: отрицательно отношусь.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал запрет российским хоккеистам привозить Кубок Стэнли в страну.

Ограничение ввели в 2022 году, оно продолжит действовать и в это межсезонье.

«Отрицательно к этому отношусь, потому что хотелось бы, чтобы наши болельщики видели, что ребята там совершают хоккейный подвиг. Это хорошая популяризация мирового хоккея.

Думаю, настанет время, когда нам снова разрешат это делать. Но над этим надо работать», – сказал Каменский.

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд. Серия продолжается с 2016 года