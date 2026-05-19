  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Каменский о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию: «Отрицательно отношусь, ребята совершают там хоккейный подвиг. Настанет время, нам снова разрешат»
0

Каменский о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию: «Отрицательно отношусь, ребята совершают там хоккейный подвиг. Настанет время, нам снова разрешат»

Каменский о запрете НХЛ привозить Кубок Стэнли в Россию: отрицательно отношусь.

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал запрет российским хоккеистам привозить Кубок Стэнли в страну.

Ограничение ввели в 2022 году, оно продолжит действовать и в это межсезонье.

«Отрицательно к этому отношусь, потому что хотелось бы, чтобы наши болельщики видели, что ребята там совершают хоккейный подвиг. Это хорошая популяризация мирового хоккея.

Думаю, настанет время, когда нам снова разрешат это делать. Но над этим надо работать», – сказал Каменский.

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли в 11-м сезоне подряд. Серия продолжается с 2016 года

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКубок Стэнли
logoНХЛ
logoВалерий Каменский
logoКХЛ
logoСпорт-Экспресс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Зачем кусок этого железа в России
Ответdenic410
Зачем кусок этого железа в России
Видимо были попытки сдать в «Цвет-мет».
какой подвиг? это всего лишь хоккей
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о Демидове: «Все его награды еще впереди. Наши бьются кость в кость с канадцами и американцами, чтобы получить опыт и побеждать их на ЧМ и ОИ»
19 мая, 10:59
Каменский об Овечкине: «Думаю, он еще сезон сыграет, чтобы стать абсолютным снайпером в НХЛ. Я бы на его месте забил 11 голов и спокойно закончил карьеру. Чтобы потом обидно не было»
19 мая, 07:10
Денисенко о финале Кубка Гагарина: «Я проиграл Канаде в финале МЧМ и «Вегасу» в финале Кубка Стэнли. И тут боженька дает возможность – надо брать»
18 мая, 14:19
Рекомендуем
Главные новости
Рафиков о Радулове: «Никогда не доводилось видеть игрока с такой энергией внутри. Он просто зажигалка. Иметь такого игрока – привилегия для «Локомотива»
46 секунд назад
Величкин о том, кто мог бы заменить Хартли в «Локомотиве»: «Было бы неплохо, если бы оставили Пелино. Он уже въехал в коллектив, как тренер он толковый, хитрый тактик в хорошем смысле»
24 минуты назад
Кубок Харламова. «Локо» принимает МХК «Спартак» в 5-м матче финала при 2-2 в серии
31 минуту назадLive
Крикунов о Федотове: «Он мог бы помочь «Ак Барсу». Билялов 2-й гол в матче с «Локомотивом» прозевал. Подустал и начал пропускать, им не хватило вратаря»
59 минут назад
Кубок Стэнли. «Колорадо» примет «Вегас» во 2-м матче финала Запада
сегодня, 14:55
ЧМ-2026 по хоккею. Канада победила Словению, Германия обыграла Венгрию, Швеция – с Италией, Финляндия против Великобритании
сегодня, 16:39
Валерий Брагин: «Было бы желание работать – я бы искал варианты. Мне исполняется 70! Календарь насыщенный, бесконечные перелеты, я почти 40 лет жил в таком режиме. Хватит!»
сегодня, 16:30
«Локомотив» проведет чемпионский парад 24 мая («Матч ТВ»)
сегодня, 15:27
«Локомотив» привез Кубок Гагарина в Ярославль. Команда приехала из Казани на поезде
сегодня, 14:38Видео
Роман Ротенберг: «У нас очень высокий уровень баскетбола. Динамичный вид спорта, приближенный к хоккею. В академии «Красная Машина» тоже играют в баскетбол»
сегодня, 13:43
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о Хартли: «Великолепная карьера, заканчивать на взлете – здорово. Он проделал очень хорошую работу в «Локомотиве»
12 минут назад
Третьяк о финале Кубка Гагарина: «Нужно похвалить обе команды. Но «Локомотив» выглядит посолидней, играет более слаженно»
39 минут назад
Мисюль о победе в Кубке Гагарина: «Парни сделали что-то невероятное. Все красавцы, горжусь ими и очень люблю. Мы огромная семья»
52 минуты назад
«Динамо» продлило контракт с Артемьевым на 2 года
сегодня, 16:38
Джарвис о 2:6 от «Монреаля»: «Нельзя давать команде с таким уровнем атакующего мастерства столько шансов. Если вы позволяете совершить пять выходов один на один за матч, значит, что-то не так»
сегодня, 16:13
Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Тренерский состав сработал хорошо. Провели правильную работу, которая привела к выходу в финал Кубка Гагарина. Надо сделать выводы и готовиться к следующему сезону»
сегодня, 15:57
«Нефтехимик» продлил контракт с Селезневым на год
сегодня, 15:45
Алексей Морозов: «Жаль, что Хартли завершил карьеру. Для КХЛ он по-настоящему культовый тренер»
сегодня, 15:36
«Трактор» продлил контракт с Рыкмановым на 2 года
сегодня, 15:12
Кросби о Малкине: «Джино был на пороге выхода на рынок несколько лет назад. В этот раз получится о чем-то договориться пораньше, надеюсь. Все знают, что он значит для «Питтсбурга»
сегодня, 14:50
Рекомендуем