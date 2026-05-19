  • Губерниев об апелляции ФХР в CAS: «Молодцы, под лежачий камень вода не течет. Просвет пока не особо виден, ситуация тяжелая. Надо бороться»
Губерниев об апелляции ФХР в CAS: «Молодцы, под лежачий камень вода не течет. Просвет пока не особо виден, ситуация тяжелая. Надо бороться»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении Федерации хоккея России (ФХР) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отказ Международной федерации хоккея (ИИХФ) возвращать россиян на соревнования.

«Под лежачий камень вода не течет. Надо бороться. Ситуация тяжелая, просвет пока не особо виден. Поэтому ФХР молодцы.

Будем надеяться, что юридически все сделаем правильно и посмотрим, какое будет решение», – сказал Губерниев.

В декабре 2025-го исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским турнирам с флагом и гимном.

В марте ФХР отправила в дисциплинарный комитет ИИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования.

Курбатов о выдвижении в Совет ИИХФ: «Еще надо дожить до конгресса. На 7 мест в совете конкурс, как правило, один к трем»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
