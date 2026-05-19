Губерниев об апелляции ФХР в CAS: «Молодцы, под лежачий камень вода не течет. Просвет пока не особо виден, ситуация тяжелая. Надо бороться»

Губерниев об апелляции ФХР в CAS: молодцы, под лежачий камень вода не течет.

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о решении Федерации хоккея России (ФХР) подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на отказ Международной федерации хоккея (ИИХФ ) возвращать россиян на соревнования.

«Под лежачий камень вода не течет. Надо бороться. Ситуация тяжелая, просвет пока не особо виден. Поэтому ФХР молодцы.

Будем надеяться, что юридически все сделаем правильно и посмотрим, какое будет решение», – сказал Губерниев.

В декабре 2025-го исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к юношеским турнирам с флагом и гимном.

В марте ФХР отправила в дисциплинарный комитет ИИХФ заявки с требованием немедленного возвращения сборных России на соревнования.

