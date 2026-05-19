  Ротенберг о ЧМ-2026: «Из‑за отсутствия России упала конкуренция – коллеги из США и Канады это подтвердили. Помним великие суперсерии, команду мечты «Красная Машина». Так все начиналось»
Ротенберг о ЧМ-2026: «Из‑за отсутствия России упала конкуренция – коллеги из США и Канады это подтвердили. Помним великие суперсерии, команду мечты «Красная Машина». Так все начиналось»

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал выступление сборной США на чемпионате мира-2026, который проходит в Швейцарии с 15 по 31 мая.

Команда занимает пятое место в группе «А», потерпев два поражения в трех матчах.

– Как вы отреагировали на то, что сборная США на юниорском чемпионате мира проиграла Латвии в четвертьфинале (2:5), а на взрослый чемпионат мира привезла слабую сборную, которая терпит одно поражение за другим? А ведь это – олимпийские чемпионы!

– Конкуренция – двигатель прогресса. Нужно движение вперед. А конкуренция на чемпионатах мира упала из‑за отсутствия сборной России. Мне это подтвердили наши коллеги из США и Канады. Они приезжают на международные турниры, и у них не самая высокая мотивация.

Россия для всех в хоккее была сумасшедшей мотивацией. Мы помним наши великие суперсерии. Например, 1972 год. Или матчи в Миннеаполисе, когда туда приезжает сборная СССР, и сами американцы называют ее «Red Machine». Команда‑мечты «Красная Машина». Так ведь все начиналось.

И с того времени родилась новая культура хоккея, были заложены новые традиции. Их никак не поменять. Нет ничего лучшего для конкуренции и развития хоккея, чем матчи против сборной СССР, а позже – России. На этом выросли целые поколения канадцев и американцев.

Я уверен, это противостояние скоро вернется. А пока его на чемпионате мира нет, падает общий уровень, и отсюда такие результаты, – сказал Ротенберг.

Ротенберг о детском хоккее: «Наши таланты должны играть дома, чтобы школы США и Канады не смогли бы их переманить. Потому что в России лучше. Просто лучше и все»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Какие коллеги? Тренеры Канады-25 и США-25?
Bartez1986
Коллеги из палаты 25.
Bartez1986
финляндия 24 и италия 23))
А ничего, что была олимпиада, что игроки многие устали? Американцы завершили олимпийский цикл двумя победами, а постолимпийский чемпионат мира всегда был таким. Только "красный драндулет" делал из ЧМ государственную задачу по добыче медалей.
У Канады и США всегда было специфическое отношение к ЧМ, а в олимпийский год тем более
Гранитный камушек в груди
Всё от и до так и есть
Нет ничего более великого чем суперсерия Россия-Беларусь с Романом на тренерском мостике, а всё остальное это так воспоминания!
Он как первый ИИ ещё не совсем готовый демоверсию) бормочит урывками какую то чушь из предписания ротенбергов 😁
Чушь собачья.
Василич_82
Конечно чушь, вонючий популизм и не более.
Реально уже задрал с этой Красной Машиной. Ту сборную так назвали за длинные победные серии, за то, что годами не отдавали титул чемпионов мира и ОИ. У нынешнего поколения и близко таких успехов не было. И под руководством Йозе никогда и не будет
biohimik
Посмотрите, кому принадлежит бренд «Красная Машина».
Из-за отсутствия России упала конкуренция на чемпионате мира по крокету, сквошу, петанку....
Какие они тебе коллеги, 🤡?
Ну сколько можно печатать этот бред сумасшедшего, несёт пургу. Или он искренне верит в свои мысли и слова, тогда нужно в Кащенко, или он реально под барбитуратами находится. Просто кошмар
Юрий Тыртыш
а может что-нибудь новенького сбацать ?
Цитаточка от Ротенберга: "Помним великие суперсерии, команду мечты «Красная Машина». "
Страна, в которой в настоящее время проживает Ротенберг, не имеет никакого отношения ни к великим суперсериям, ни к команде мечты "Красная Машина". Все это - достижения совершенно иного государства, которое полностью ликвидировали друзья и сообщники того же Ротенберга.
Kapitan Klos
Мы прямые правоприемники СССР. Так что страна имеет отношение.
Volga-7
Да, Вы правы, уважаемый, во-первых, "прямые", а во-вторых, "правоприемники". Благодарю за комментарий.
Ротенберг о Демидове: «Все его награды еще впереди. Наши бьются кость в кость с канадцами и американцами, чтобы получить опыт и побеждать их на ЧМ и ОИ»
19 мая, 10:59
Артюхин о ЧМ-2026: «Без России теряется часть интриги. Овечкин мог приехать, порадовал бы Европу и нас своей игрой, но мы не участвуем»
15 мая, 18:59
Терещенко о ЧМ-2026: «России нет – это печально. Но все равно надо смотреть за топовыми сборными – Канадой, США, Финляндией, Швецией. Как команды перестраиваются, как играют»
10 мая, 14:57
