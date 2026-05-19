Ротенберг о ЧМ-2026: «Из‑за отсутствия России упала конкуренция – коллеги из США и Канады это подтвердили. Помним великие суперсерии, команду мечты «Красная Машина». Так все начиналось»

Ротенберг о ЧМ-2026: из‑за отсутствия России упала конкуренция.

Вице‑президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг прокомментировал выступление сборной США на чемпионате мира-2026, который проходит в Швейцарии с 15 по 31 мая.

Команда занимает пятое место в группе «А», потерпев два поражения в трех матчах.

– Как вы отреагировали на то, что сборная США на юниорском чемпионате мира проиграла Латвии в четвертьфинале (2:5), а на взрослый чемпионат мира привезла слабую сборную, которая терпит одно поражение за другим? А ведь это – олимпийские чемпионы!

– Конкуренция – двигатель прогресса. Нужно движение вперед. А конкуренция на чемпионатах мира упала из‑за отсутствия сборной России. Мне это подтвердили наши коллеги из США и Канады. Они приезжают на международные турниры, и у них не самая высокая мотивация.

Россия для всех в хоккее была сумасшедшей мотивацией. Мы помним наши великие суперсерии. Например, 1972 год. Или матчи в Миннеаполисе, когда туда приезжает сборная СССР, и сами американцы называют ее «Red Machine». Команда‑мечты «Красная Машина». Так ведь все начиналось.

И с того времени родилась новая культура хоккея, были заложены новые традиции. Их никак не поменять. Нет ничего лучшего для конкуренции и развития хоккея, чем матчи против сборной СССР, а позже – России. На этом выросли целые поколения канадцев и американцев.

Я уверен, это противостояние скоро вернется. А пока его на чемпионате мира нет, падает общий уровень, и отсюда такие результаты, – сказал Ротенберг.

